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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تثير السوشيال ميديا.. صور صادمة لـ"ليلى الشبح" قبل وبعد الشهرة

ليلي الشبح
ليلي الشبح
ريهام قدري

أثارت صور "ليلى الشبح" المتداولة مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر شكلها قبل وبعد الشهرة، جدلًا واسعًا بين المتابعين، وتسببت في موجة كبيرة من التفاعل، ما بين الدهشة والانتقاد، بل وصلت إلى تساؤلات حول كيفية هذا التحول الكبير في مظهرها وحياتها.

ليلى الشبح، المعروفة أيضًا بـ"أم مكة"، بدأت رحلتها على منصات التواصل كمُنتجة لمحتوى بسيط ظهرت فيه برفقة ابنتيها، لكنها تحولت خلال فترة قصيرة إلى واحدة من أبرز الشخصيات المثيرة للجدل على تيك توك وفيسبوك، بعد أن بدأت تنشر فيديوهات جريئة بأسلوب صادم للبعض، وحققت شهرة واسعة من خلال "الترندات" والتصريحات المثيرة.

الصور التي قلبت السوشيال ميديا

انتشرت صور تُظهر ليلى الشبح بإطلالة قديمة قبل دخولها عالم الشهرة، بملامح طبيعية ولبس بسيط، مقارنة بصورها الحديثة حيث تظهر بإطلالات جريئة، مكياج صارخ، ومجوهرات ملفتة، وأحدثت الصور  صدمة بين الجمهور، وانهالت التعليقات عليها.

وانقسمت الآراء بين من رأى أن ليلى "صنعت نفسها بنفسها"، واستطاعت أن تتحول إلى شخصية معروفة في وقت قصير، وبين من اعتبر أن التغيير جاء نتيجة المبالغة في المظهر واللعب على "الترند"، على حساب القيم والمحتوى الهادف.

اتهامات وقضايا

الجدير بالذكر أن ليلى الشبح أصبحت مؤخرًا محل تحقيقات قانونية، بعد اتهامها بنشر محتوى غير لائق والتحريض على الفسق، إلى جانب خلافات علنية مع شخصيات معروفة، من بينهم الفنانة هند عاكف.

 وقد تم تحويلها إلى المحكمة الاقتصادية، في قضايا لا تزال محل متابعة من الجمهور ووسائل الإعلام.

صور ليلى الشبح قبل وبعد الشهرة لم تكن مجرد مقارنة شكلية، بل فتحت النقاش حول تأثير السوشيال ميديا في تغيير حياة الأفراد، وكيف يمكن للضوء المفاجئ أن يغيّر ليس فقط المظهر، بل السلوك والمسار كله.


ليلي الشبح ليلي الشبح بالعباية ليلي الشبح قبل وبعد التجميل

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