فرحهم قلب الدنيا .. صور ابن شقيق إلهام شاهين وزوجته قبل الانفصال

من عدة شهور أثار فرح محمود شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين الجدل على السوشيال ميديا لظهوره مع صديقاته السيدات واحتضانهم فى فرحه .





وأثار خبر انفصال محمود شاهين عن مها جبريل بعد شهور قليلة من الزواج.





وتتميز طليقة محمود شاهين إطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد اغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.









ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.





وفى هذا السياق نعرض لكم مجموعة من صورها ..