تآكل العظم.. مرض خطير يلاحق نجوى فؤاد ويهدد حركتها

تصدرت الفنانة نجوى فؤاد تريند السوشيال ميديا بعد تصريحاتها الصحفية المنتشرة عن تآكل الركبتين.

مرض نجوي فؤاد

التآكل في الركبتين الذي تعاني منه الفنانة نجوى فؤاد يُعرف طبيًا باسم خشونة الركبة أو الفُصال العظمي (Osteoarthritis)، وهو من أكثر أمراض المفاصل شيوعًا، خاصة مع التقدّم في العمر.

ما هو تآكل الركبتين؟

هو حالة تحدث عندما يتآكل الغضروف الذي يغطي نهايات عظام مفصل الركبة تدريجيًا، مما يؤدي إلى:

احتكاك العظام ببعضها.

الشعور بألم شديد في الحركة.

تورم المفصل.

صعوبة في المشي أو صعود السلالم.

تيبّس أو "تخشب" المفصل، خاصة عند الاستيقاظ أو بعد الراحة الطويلة.



لماذا يحدث هذا التآكل؟

في حالة نجوى فؤاد، فهناك عدة أسباب قد تكون ساهمت في ذلك:

التقدم في السن (وهي تبلغ حاليًا أكثر من 80 عامًا).

المجهود البدني الكبير طوال حياتها كراقصة استعراضية.

الوقوف لفترات طويلة والحركات المتكررة للمفصل.

ربما وجود عوامل وراثية أو إصابات سابقة.