دهب ودولارات وبلاغات.. من هي ليلى الشبح التي أشعلت السوشيال ميديا؟

تصدرت المنتجة ليلى الشبح، محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد القبض عليها من داخل منزلها وبحوزتها مجوهرات ودولارات، لتتحول من شخصية عادية خلف الكاميرا إلى واحدة من أكثر الوجوه إثارة للجدل على تيك توك وفيسبوك.

من هي ليلى الشبح

ليلى الشبح اسمها الحقيقي ليلى محمد عبدربه ،عمرها ٦٥ عاما بدأت حياتها كمنتجة إعلامية بسيطة، وعرفت في بداياتها عبر مقطع فيديو شهير بعنوان "الواد ده بتاعي" عام 2017، ظهرت فيه ابنتاها، وانتشر حينها بشكل واسع.

بعد سنوات عادت ليلى الشبح بقوة عبر السوشيال ميديا، وبدأت الظهور بإطلالات فاخرة، استعراض مجوهرات وذهب،

كانت تتحدث عن ثروتها، علاقاتها، وحتى خصوماتها بشكل علني، مما جعلها محط أنظار الملايين.

صوره ليلى الشبح القديمة تثير الجدل

مؤخرًا، انتشرت صور تُظهر ليلى الشبح قبل الشهرة، بإطلالة بسيطة ومظهر مختلف تمامًا عمّا تظهر به اليوم.

الصور أثارت دهشة واسعة بين المتابعين، وبدأت المقارنات

لم تخل مسيرة ليلى الشبح من الأزمات.

فقد دخلت في مشادة علنية شهيرة مع الفنانة هند عاكف أثناء عزاء الموسيقار حلمي بكر، ووجهت لها اتهامات صادمة، مما دفع الأخيرة لتقديم بلاغ رسمي ضدها بتهمة السب والقذف.

وقد تمت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، تم تحويلها للنيابة العامة بعد قرار المحكمة بعدم الاختصاص، ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن.

اتهامات مثيرة.. ونفي قاطع

وتم تداول شائعات حول تورطها في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء، وهو ما نفته ليلى الشبح جملة وتفصيلًا، وأكدت أنها تتعرض لحملة تشويه من أطراف معروفة، وهددت بمقاضاة كل من ينشر معلومات مغلوطة عنها.



