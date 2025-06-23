قرار قضائي بشأن المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب الفنانة هند عاكف

قضت محاكمة القاهرة الاقتصادية، بعدم الاختصاص في محاكمة المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف، وإعادة القضية النيابة العامة من جديد.

تفاصيل قضية المنتجة ليلى الشبح وهند عاكف

وقررت جهات التحقيق المختصة إحالة المنتجة السينمائية ليلى الشبح إلى محاكمة الجنح، في اتهامها بسب وقذف الفنانة هند عاكف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

تأتي هذه الإحالة على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به الفنانة، اتهمت فيه "الشبح" بالإساءة إلى سمعتها وتوجيه عبارات مسيئة من شأنها النيل من كرامتها ومكانتها الفنية.

وكانت تقدمت الفنانة هند عاكف ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد المدعوة ليلى محمد الشهيرة بـ "ليلى الشبح"، بتهمة القذف والسب والتشهير، وذلك إثر وقوع حادثة مؤسفة في حفل عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين في مارس الماضي.

وفوجئت الفنانة هند عاكف بتوجيه المدعى عليها اتهامات لها بداخل قاعة العزاء على مسمع من الحضور، حيث اتهمتها بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من أموال الراحل حلمي بكر، بالتواطؤ مع زوجته وشخص آخر كان يدعي أنه مدير أعماله. وقد جرى ترويج هذه الاتهامات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت عاكف في البلاغ الذي تقدمت به، إن المدعى عليها لم تقتصر في حديثها على الاتهامات المالية، بل أساءت إلى سمعتها الشخصية والمهنية عندما نعتها بـ "الكومبارس"، وهو ما اعتبرته تهجمًا على مكانتها في الوسط الفني.

وأضافت الفنانة هند عاكف أنها فوجئت بتلك الإساءات في وقت كان من المفترض أن يكون مخصصًا لتقديم واجب العزاء، مما أسفر عن تشويه سمعتها أمام جمهور الحضور ومن خلال ما تم نشره على منصات التواصل الاجتماعي.

وطالبت الشاكية من النائب العام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدعى عليها، ورفع الدعوى في إطار القوانين التي تعاقب على القذف والتشهير، في سبيل حماية حقوقها القانونية والرد على هذه الافتراءات.

هذا وقد أثارت الواقعة ردود فعل واسعة في الوسط الفني والإعلامي، حيث أبدى العديد من الفنانين والنقاد تضامنهم مع الفنانة هند عاكف، مؤكدين أن مثل هذه التصرفات تضر بصورة الفن والفنانين في المجتمع.

وقررت جهات التحقيق، إحالة الواقعة للمحكمة الإقتصادية والتي من المقرر أن تنظر اليوم أولى جلسات المحاكمة.