بسيارتها.. سيدة تطيح بـ أسرة كاملة داخل حديقة بحي النرجس في التجمع| صور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة لقيامها بدهس أسرة كاملة أثناء تواجدهم في حديقة بـ حي النرجس في التجمع الخامس.

سيدة تدهس أسرة كاملة في حي النرجس بالتجمع

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري وضحايا في منطقة حي النرجس بالتجمع الخامس.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين اصطدام سيدة بـ أسرة كاملة بعد صعودها على الرصيف واقتحام حديقة في حي النرجس.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على السيدة وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.