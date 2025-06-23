أصبح كوم تراب.. استخراج مصابين من أسفل أنقاض عقار شبرا المنهار |شاهد

نشر موقع صدى البلد خلال بث مباشر ما شهده شارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا مصر في القاهرة من حادث انهيار عقار سكني مكون من 3 طوابق دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية، ونتج عنه تحطم 3 سيارات ملاكي أثناء توقفهم أسفل العقار.

حادث عقار شبرا مصر بدأ بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بانهيار عقار سكني مكون من طابقين في شارع الترعة بشبرا مصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث.

ودفعت الحماية المدنية في القاهرة بـ سيارات الإطفاء وفرق الإنقاذ البري إلى موقع عقار شبرا المنكوب، مصحوبة بسيارات الإسعاف وكذا فرق الهلال الأحمر وأجهزة المحافظة المعنية بحثا عن مصابين أو ضحايا أسفل الأنقاض.

وتبين من معاينة وتحريات أجهزة مديرية أمن القاهرة الأولية تفاصيل حادث انهيار عقار شارع الترعة بمنطقة شبرا مصر، حيث تبين أن العقار قديم وكان منكسا مسنودا بالعروق الخشبية ومهددا بالسقوط منذ فترة.

وفور وقوع حادث انهيار عقار شبرا في شارع الترعة، أنقذ الأهالي شخص أثناء مروره في شارع الترعة بالقرب من عقار شبرا المنكوب، حيث سقط عليه ركام العقار أثناء انهياره، فيما تحطمت 3 سيارات جراء الحادث.

من جانبها أخلت الأجهزة الأمنية في القاهرة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة عقارين مجاورين لـ عقار شارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا مصر تحسبا لتأثرهما بالحادث، كما تم فرض كردون أمني بمحيط الحادث لحين رفع الأنقاض.

وقامت أجهزة الحماية المدنية في القاهرة بالتعاون مع الأهالي وأجهزة المحافظة بإنقاذ شاب في العقد الثاني من العمر من بين أنقاض عقار شبرا المنكوب وكذا والدته بعد احتجازهم وسط أنقاض العقار وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وكشفت تحريات ومعاينة أجهزة أمن القاهرة، ملابسات انهيار عقار سكني في شارع الترعة بمنطقة شبرا حيث تبين أن العقار كان خاليا من أغلب سكانه سوى سيدة وشاب تم إنقاذهما من تحت الأنقاض بدون إصابات.