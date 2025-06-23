كان واقف في فرح.. الألعاب النارية تتسبب في بتر قدم شاب بالغربية

شهدت قرية ميت يزيد بمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم إصابة شاب يُدعى فتحي وحيد بإصابة خطيرة في قدمه جراء الألعاب النارية التي أُطلقت خلال إحدى حفلات الزفاف بالقرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

جهود أمنيه



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول الواقعة المذكورة.

دعم الأسر والعائلات

وأفاد شهود عيان من أهالي القرية الشاب يشارك كغيره من أبناء القرية في أجواء الاحتفال، ويقف وسط الحضور مستمتعًا بالأجواء، قبل أن تنطلق ألعاب نارية وشماريخ بشكل عشوائي، مما أدى إلى إصابته بإصابة بالغة في قدمه اليسري.

تفاصيل الواقعة

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الشاب على الفور إلى المستشفى في حالة حرجة، إلا أن الأطباء اضطروا إلى اتخاذ قرار ببتر قدمه لإنقاذ حياته، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي وأسرته.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.