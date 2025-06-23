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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس نور تفاحة في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

تجديد حبس نور تفاحة في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور
تجديد حبس نور تفاحة في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور
رامي المهدي

جدد قاضي المعارضات، حبس نور تفاحة، المعروفة إعلاميًا بـ"تفاحة الساحل"، في واقعة اتهامها بـالتحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال نور تفاحة، المعروفة إعلاميًا بـ"تفاحة الساحل"، في واقعة اتهامها بـالتحريض على الفسق والفجور، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال التحقيقات، نفت الفتاة تحقيق أي مكاسب مالية من الفيديوهات التي ظهرت بها على الإنترنت، قائلة: "أنا مش مفعلة الأرباح، ومخدتش ولا جنيه من فلوس الإعلانات، وماكنتش أعرف إن ده هيحبسني".

وتابعت، نور تفاحة، خلال التحقيقات، أنها تبلغ من العمر 15 عامًا، و لم تكن تدرك أن المحتوى الذي تقدمه قد يعرضها للمساءلة القانونية.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة تعد حدثًا بموجب القانون، وأنها تعرضت لظروف اجتماعية صعبة، حيث طردها والدها من المنزل وهي صغيرة، مما اضطرها إلى العيش في الشارع دون رعاية أو دعم أسري.


وقال مينا ناجي محامي نور تفاحة، إن الجهات المختصة تراعي سن الفتاة وظروفها لأنها تتعامل مع القضية في ضوء أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والذي يُلزم بتقديم الحماية والرعاية للأطفال في خطر، وتوفير أخصائيين اجتماعيين خلال التحقيقات مع الأحداث.

وكانت انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي رأسًا على عقب بعد انتشار مقاطع مصورة لفتاة تُعرف بـ"نور تفاحة"، راقصة ظهرت بإطلالات مثيرة وحركات اعتبرت خادشة للحياء، ما دفع أجهزة الأمن للتحرك العاجل، والنيابة لفتح التحقيق في اتهامات تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور والتعدي على القيم الأسرية.

وتقدم محامي ببلاغ رسمي ضد فتاة تُدعى نور وشهرتها نور تفاحة فتاة الساحل، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور وارتكاب فعل فاضح علنيًا، وذلك بعد نشرها مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تليق مع قيم المجتمع.

وأضاف في بلاغه أن نور تفاحة، فتاة الساحل الشمالي، تعمل في فرقة، ودورها كما يظهر من المقاطع والصور التي تنشرها عبر حسابها بموقع التواصل إنستجرام، هو الظهور شبه عارية، والتمايل مع الأغاني الهابطة.

وكشفت وزارة الداخلية التفاصيل بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى الفتيات بالجيزة لقيامها بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة مقيمة بمحافظة القاهرة بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

قاضي المعارضات حبس نور تفاحة

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