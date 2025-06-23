نلاحقه قانونيا.. مصدر أمني : لا علاقة لوزارة الداخلية لشخص أساء للدول العربية

نفى مصدر أمني -جملةً وتفصيلاً -صحة ما ورد ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن إساءة صاحب أحد الحسابات للدول العربية الشقيقة والزعم بكونها بموافقة وزارة الداخلية المصرية ، وغلقه حسابه عقب ذلك.



وأوضح المصدر أن وزارة الداخلية تؤكد على إحترامها للجميع وفقاً لثوابتها وأن تلك الادعاءات المغرضة تستهدف محاولة النيل فى ذلك التوقيت الراهن من العلاقات الأخوية الوطيدة مع كافة الدول العربية، وأنها لن تؤثر على عمق تلك العلاقات.

وأكدت أنه من منطلق سيادة القانون سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم تجاه مروج تلك الادعاءات المشبوهة.