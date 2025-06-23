معاينة حريق شقة الشرابية: ماس كهربائي في الوصلات بدون إصابات .. صور

كشفت معاينة الأدلة الجنائية في القاهرة ملابسات اندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة الشرابية.

حيث تبين من معاينة وتحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة أن سبب الحريق ماس كهربائي في التوصيلات الكهربائية نتج عنه اندلاع النيران بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة الشرابية وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

حيث دفعت أجهزة الأمن بـ 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث ونجحت في السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بدون إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.