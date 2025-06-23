غرقتها في جردل مية وسرقت الحلق.. اعترافات مثيرة للمتهمة بقتل لوجي طفلة دهشور

أدلت المتهمة بقتل الطفلة لوجي في مدينة البدرشين جنوب الجيزة طمعا في سرقة قرطها الذهبي باعترافات تفصيلية لجريمتها البشعة التي انتهت بتخلصها من جثة الطفلة بوضعها في جوال بلاستيك والقاءها بقطة أرض زراعية بالقرب من منزلها.

اعترافات مثيرة للمتهمة بقتل لوجي طفلة دهشور

وذكرت المتهمة في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية أنها أثناء تواجدها بالمكتبة التي تعمل بها، المجاورة لمنزل الطفلة لوجي، حضرت المجني عليها، وبصحبتها طفلتين للمكتبة، لشراء حلوى، وعقب ذلك انصرفت الطفلتين وظلت الضحية متواجدة بالمكتبة، فقررت حينها المتهمة إنهاء حياتها طمعا في القرط الذهبي التي ترتديه.

أضافت المتهمة، أنها أغرقت الطفلة لوجي في جردل مياه كبير بالمكتبة، حتى فارقت الحياة، ثم وضعتها داخل حقيبة، ونقلتها لمنزلها، واستولت على القرط الذهبي الخاص بالضحية، ثم ألقت الحقيبة وسط أرض زراعية مجاورة لمسكنها، ثم باعت القرط الذهبي المسروق.

من جانبها، أمرت جهات التحقيق المختصة، بتشريح جثة الطفلة، والتصريح بدفنها، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.

أحداث الجريمة تم الكشف عنها، ببلاغ تلقاه المقدم أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بالعثور على جثة طفلة تبلع من العمر ما يقرب من 3 سنوات، بقرية دهشور.

انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وعثر على الضحية وسط أرض زراعية، وتبين أنها تم التخلص منها داخل حقيبة، وبدأ فريق البحث الجنائي الذي أشرف عليه العقيد هاني عكاشة مفتش مباحث جنوب الجيزة، إجراء التحريات، وفحص كاميرات المراقبة، حتى تم التوصل إلى أن سيدة تعمل بمكتبة، مجاور لمسكن المجني عليها، وراء ارتكاب الجريمة.

تمكن رجال المباحث بإشراف العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، وإنهاء حياة المجني عليها، طمعا في الاستيلاء على الحلق الذهب الذي ترتديه.

بمواجهة المتهمة أمام اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اعترفت بارتكاب الجريمة، وتخلصها من جثتها بأرض زراعية، وأرشدت عن الحلق المسروق الذي باعته، وتحصلت على قيمته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.