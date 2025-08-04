بقشرة لذيذة مقرمشة.. طريقة المطاعم لعمل الدجاج البانية

إذا كنتي من محبي البانية نقدم إليكِ طريقة عمل البانية المقرمش بطعم مميز جدًا، مثل المطاعم، بخطوات سهلة ومكونات متوفرة:

المكونات:

صدور دجاج فيليه مقطعة شرائح رفيعة

1 كوب زبادي أو لبن رايب (اختياري لتتبيلة أطرى)

2 ملعقة كبيرة خل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة مستردة (اختياري لنكهة مميزة)

3 فصوص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1/2 ملعقة صغيرة كاري أو بهارات فراخ

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

1 بيضة + رشة فلفل وملح

بقسماط مطحون + كورن فليكس مطحون خشن (للقرمشة)

دقيق

الطريقة:

1. التتبيل:

اغسلي شرائح البانية جيدًا.

في بولة، اخلطي الزبادي أو اللبن الرايب مع الخل، الليمون، الثوم، المستردة، البابريكا، الكاري، الملح، والفلفل.

ضعي شرائح البانية في التتبيلة وغطيها.

اتركيها في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل (أفضل لو ليلة كاملة).

2. التغليف المقرمش:

جهزي 3 أطباق:

الأول: به دقيق

الثاني: به بيضة مخفوقة مع رشة فلفل وملح

الثالث: خليط من البقسماط والكورن فليكس المطحون

خدي شريحة بانية من التتبيلة:

غلّفيها بالدقيق

ثم بالبيض

ثم بالبقسماط والكورن فليكس

كرري العملية لكل الشرائح.

3. التحمير:

سخني زيت غزير جدًا في طاسة على نار متوسطة.

اقلي البانية حتى يصبح ذهبي ومقرمش من الجانبين.

ضعيه على مناديل مطبخ لتصفيته من الزيت.