أسما شريف منير تخطف الأنظار مع زوجها| شاهد

شاركت أسما شريف منير، أحدث ظهور لها برفقه زوجها أحمد شامل عزمي، وابنتها لارا السكري.

ونشرت أسما شريف منير الصور عبر حسابها الرسمي على انستجرام؛ معلقة: "من أقوى الطرق لضبط جهازك العصبي ليست من خلال التطبيقات أو الكتب أو السفر الفردي... بل من خلال الناس، أناس حقيقيون أصيلون".

وأضافت: "من يسأل عنك لأنه يريد أن يعرف إن كنت بخير؟ إن كنت قادمًا إلى العمل لتناول الطعام معًا، ليس من باب الواجب أو للحفاظ على صورة أو ترك انطباع زائف، من يرسل لك رسائل نصية فقط ليسألك كيف حالك حقًا؟ من يتصل بك، ليس لأنه يحتاج لشيء ما، بل لأنه يفتقد صوتك أو لأنه يعلم أنك تمر بضغط كبير، من يعانقك كأنه يعني ما تقول، كأنه يعرف ما تحمله، من يخصص لك وقتًا ليس فقط عندما يكون ذلك مناسبًا، بل لأنه يهتم، يلين جهازك العصبي في هذا النوع من الأمان، في الحضور، في الثبات، في الحب الذي لا يحتاج إلى أن يُكتسب".

يذكر أن أسما شريف منير كانت قد تحدثت عن كواليس تعرفها على زوجها أحمد شامل عزمي، وذلك بعد احتفالهما بزفافهما، في حفل بسيط اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وقالت أسما شريف منير في مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام": "أحمد ظهر في حياتي بشكل مفاجئ كأنه طلعلي من تحت الأرض، وكنت اتمنى أن أتزوج وربنا يكرمني بموضوع الزواج، قابلته في شغلي وكان جاي يدي ورش واتعرفنا على بعض ولقيته مختلف جدا ومش شبه أي حد في حياتي".

وأضافت :"كان بيرقص رقص معاصر وكان من أشطر الناس اللي كانوا بيرقصوا هذه النوعية، هو رجح فكرني إن في حاجات مش عادي وبنتعلم مع بعض حاجات وفي نيتنا أن نمشي في طريق ربنا ونحترم علاقتنا، ولقيته مختلف وغير الناس اللي أعرفهم، لقيته حد طيب عايز يبني حياة محترمة"