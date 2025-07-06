أسما شريف منير في إطلالة جديدة: "مركزة على شغلي.. وبشتغل من عالم تاني"

شاركت الإعلامية أسما شريف منير جمهورها بإطلالة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ووجهت من خلالها رسالة تعكس تركيزها الكامل على عملها وتطورها المهني في الفترة الحالية.

وعلّقت أسما على الصورة قائلة:"الفترة دي أنا مركّزة جدًا على شغلي .. والتطويرات اللي بعملها في عالم تاني.

أنا حقيقي مؤمنة إن لما الواحدة بتشتغل من مكان هادي وجواها ثقة .. بتعرف تاخد خطوات جريئة وتتعلم من كل تجربة .. ربنا يبارك في اللي جاي إن شاء الله.

تصدرت البلوجر أسما شريف منير تريند السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان عن زواجها للمرة الثالثة.

قررت أسما الرد على منتقديها والتي وصفتهم بالمتنمرين عليها وبعثت رسالة لهم من خلال حسابها على فيسبوك، وقالت: لكل شخص شتمني، تنمّر عليّا، أو أساء الظن بيّا، أنا مش بزعل، ومش باخدها على قلبي… مش لأني ما بحسّش، لكن لأني تعلّمت إن القلوب اللي فيها نور، بتعفو، وبتعدي، لأن ربنا قال: “والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين”».



