أسما شريف منير تشارك لقطات من شهر العسل عبر انستجرام

شاركت أسما شريف منير جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور من إجازة شهر العسل، وذلك بعد احتفالها مؤخرًا بزواجها المفاجئ من أحمد شامل عزمي.

وظهرت أسما عبر حسابها علي موقع إنستجرام، في الصور وهي تستمتع بأجواء رومانسية هادئة، كاشفة بعض التفاصيل من حياتها الجديدة،وعلّقت على الصور قائلة:"الفصل الأول من مذكرات الحياة الزوجية".

تصدرت البلوجر أسما شريف منير تريند السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، بعد الإعلان عن زواجها للمرة الثالثة.

https://youtube.com/shorts/Tvi_ENYq4Xo

قررت أسما الرد على منتقديها والتي وصفتهم بالمتنمرين عليها وبعثت رسالة لهم من خلال حسابها على فيسبوك، وقالت: لكل شخص شتمني، تنمّر عليّا، أو أساء الظن بيّا، أنا مش بزعل، ومش باخدها على قلبي… مش لأني ما بحسّش، لكن لأني تعلّمت إن القلوب اللي فيها نور، بتعفو، وبتعدي، لأن ربنا قال: “والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين”».