بيقولوا مريضة.. أسما شريف منير ترد على المتنمرين برسالة قوية

كتبت الإعلامية أسما شريف منير، منشورا مطولا عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، وجهت من خلاله رسالة للمتنمرين عليها.

وبدأت أسما شريف منير، منشورها قائلة: «لكل شخص شتمني، تنمّر عليّا، أو أساء الظن بيّا، أنا مش بزعل، ومش باخدها على قلبي… مش لأني ما بحسّش، لكن لأني تعلّمت إن القلوب اللي فيها نور، بتعفو، وبتعدي، لأن ربنا قال: “والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين”».

وتابعت: «أنا اخترت أبقى من الناس اللي ربنا يحبها، مش هرد إساءة بإساءة، ولا كلمة بكلمة. ربنا أمرنا نكون أرقى، حتى قدام الظلم: “ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن”».

وأضافت أسما شريف منير: «اللي بيني وبين ربنا عمره ما كان محتاج شهادة من بشر، واللي بيظن السوء، ربنا قال عنه: “يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن، إن بعض الظن إثم”».

وأوضحت: «أنا مسامحة من قلبي، مش ضعف.. لكن قوة إني ما أخليش الحقد و الزعل يسكن في صدري. وسايبة كل حاجة لربنا… لأنه قال: “فمن عفا وأصلح فأجره على الله”».

واختتمت أسما شريف منير: «أنا عندي رسالة أمل، وبدعي من قلبي إن ربنا يكرم كل ست، ويشجعها تتجوز وتبدأ من جديد من غير ما تخاف من المجتمع، ولا من نظرات الناس اللي كده كده الناس بتصطاد الأخطاء، ربنا يعفينا منهم ولا من الكلام اللي بيقول: “مريضة”، “مستفزة”، “بجحة”، وكلام كتير مالوش لازمة. كله اتبدل بحسنات. ربنا هو اللي بيختار ويعوض… مش الناس».

زواج أسما شريف منير

أعلنت الإعلامية أسما شريف منير عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” عن زواجها.

وقالت أسما شريف منير: “أنا الحمد لله اتجوزت وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي من حاجات كتير قوي اتعلمتها تجارب دخلت فيها، اختیارات وصلت لها، حاجات بقيت بحبها، وحاجات ما بقيتش بحبها”.

واستكملت: “فهمت نفسي أكثر اتعرفت على نفسي أكثر فهمت أنا محتاجة إيه من الجواز إيه المهم وإيه اللي مش مهم، إيه اللي محتاج مجهود وإيه اللي مش محتاج مجهود وقعدت فترة كبيرة جداً بدعي ربنا بإنه يعوضني خير ويعوضني خير صبري، لأني كنت في الفترة دي بحاول أقصى حاجة في الدنيا إني أحافظ على نفسي وما أغضبش ربنا”.

وتابعت: “حاولت إني أدعي ربنا كتير قوي إنه يقف جنبي ويختار لي وكنت دايماً بقول: يا رب اختار لي ولا تخيرني وكنت مركزة جداً في موضوع إني أتعامل بالتوكل، وتوكلت على ربنا تماماً تماماً في القرار ده”.