دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دول العالم إلى وضع إطار عمل عالمي شامل لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي في غضون عام واحد، محذرًا من أن الرقابة الدولية باتت ضرورية لضمان احتفاظ البشرية بالسيطرة على هذه التكنولوجيا.

كما دعا جوتيريش، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر حول التكنولوجيا عُقد في بربادوس، دول العالم على تبني آلية للحد من المخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي. ومع اقتراب نهاية ولايته على رأس المنظمة الدولية، وذلك وفقًا لشبكة (يورونيوز) الأوروبية.

وكثف تحذيراته بشأن الحاجة إلى تدابير أمان صارمة لتفادي مستقبل تصبح فيه "الروبوتات القاتلة" واقعا ملموسا.. قائلًا "أدعو الدول الأعضاء إلى تنسيق الجهود ووضع إطار عمل متعدد الأطراف، شامل عالميا وقائم على المبادئ، لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل، على أن يكون مدعوما برقابة مستقلة وذات مصداقية".

وأضاف "أن نقطة البداية يمكن أن تتمثل في اتفاق الدول على تدابير أمان مشتركة ونظام للاختبار ومتطلبات أساسية للرقابة المستقلة".