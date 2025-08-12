الموسم الثاني من Wednesday يحقق 50 مليون مشاهدة في 5 أيام على نتفليكس

حقق مسلسل Wednesday خلال الأيام الخمسة الأولى من عرضه على منصة نتفليكس 50 مليون مشاهدة، ليصبح ثاني أكبر انطلاقة لمسلسل باللغة الإنجليزية على المنصة بعد الموسم الأول.

أطلقت نتفليكس الجزء الأول من الموسم الثاني لمسلسل “Wednesday” في 6 أغسطس 2025، متضمناً أربع حلقات فقط كمرحلة أولى.



الموسم الجديد شهد انضمام أسماء بارزة مثل ستيف بوسيمي في دور مدير أكاديمية نيفرمور، وليدي جاجا في دور مدرّسة غامضة، بالإضافة إلى جوانا لوملي، مما أضفى تنوعاً أكبر على الشخصيات والأحداث.



خلافاً للموسم الأول، قررت نتفليكس تقسيم الموسم الثاني إلى جزأين: الجزء الأول صدر في 6 أغسطس، أما الجزء الثاني فمن المقرر عرضه في 3 سبتمبر 2025، ما يمنح الجمهور فترة ترقب وتشويق.



رغم النجاح الجماهيري الكبير، انقسمت آراء النقاد بين الإشادة بالأجواء البصرية والإخراج، وانتقاد تشتت السرد وكثرة الشخصيات على حساب الحبكة الأصلية، ما جعل الموسم أكثر “عرضاً” وأقل تركيزاً.



انتهت الحلقات الأربع الأولى بعدة مفاجآت، أبرزها المواجهة العنيفة التي تنتهي بسقوط Wednesday في غيبوبة، وكشف أسرار غامضة حول برنامج “LOIS”، مما يرفع مستوى التشويق لانتظار أحداث الجزء الثاني.