رنا سماحة تستعد لطرح ميني ألبوم "مهري حياة"

تستعد المطربة رنا سماحة لإصدار أحدث أعمالها الغنائية ميني ألبوم جديد يحمل اسم "مهري حياة".



ومن المقرر أن يتكون الألبوم من 6 أغاني وهي: "مردودة"، "مختار حبه"، "مهري حياة"، "قلبي الغلبان"، "مش أصول"، و"بامبينو".

واعربت رنا عن سعادتها بالتعاون مع فريق عمل جدد من الشعراء والملحنين وأيضًا الموزعين، ومنهم محمود سليم، أحمد هشام، محمد فخراني، جابر جمال، محمود صلاح، رامي المصري، عماد كمال، محمد بدر، تيام طارق.

وطرحت رنا سماحة برومو أول أغنية سيتم إصدارها وهي أغنية "مردودة" من كلمات أحمد هشام وألحان عماد كمال وتوزيع رامي المصري.

وألبوم "مهري حياة" من إنتاج معتز رضا ويعد هذا التعاون الثاني بينهما بعد أغنية "عاملة عبيطة".

يذكر أن آخر أعمال رنا سماحة الغنائية هي أغنية "الهونولولو"، وتم تصوير الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، حيث ظهرت رنا بإطلالات شبابية عصرية مع لوحات راقصة مبهجة، والأغنية من كلمات إسلام الجريني، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع مصطفى غانم.