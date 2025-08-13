في رسالة مؤثرة.. مادونا تناشد بابا الفاتيكان بإنقاذ أطفال غزة قبل فوات الأوان

وجهت الفنانة الأمريكية مادونا رسالة مؤثرة إلى بابا الفاتيكان ليو السادس عشر، تطالبه بالتدخل لمساعدة أطفال غزة الذين يعانون من حصار الحرب، مشيرة إلى أن أطفال العالم هم في الأصل أبناء هذا العالم.

وكتبت “مادونا” عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "أنا كأم، لا أستطيع تحمل رؤية معاناة الأطفال، هم ينتمون إلى العالم أجمع، وأنت الوحيد القادر على إيصال النور إليهم قبل أن يفوت الوقت".

بابا الفاتيكان يحذر من النزوح الجماعي لسكان غزة

وكان البابا ليو السادس عشر قد حذر من "الاستخدام العشوائي للقوة" و"النزوح الجماعي القسري" لسكان قطاع غزة، وذلك خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، حسبما جاء في بيان الفاتيكان.

وقال الفاتيكان: "جدد الأب الأقدس نداءه من أجل احترام القانون الإنساني الدولي احترامًا كاملاً، مشددًا بشكل خاص على واجب حماية المدنيين والأماكن المقدسة، وحظر الاستخدام العشوائي للقوة والنقل القسري للسكان".

وأكد البابا على "الحاجة الملحة لتقديم المساعدة للفئات الأكثر تضررًا من عواقب النزاع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ".