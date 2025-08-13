قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرز أرقام وإحصائيات الجولة الأولى للدوري الممتاز
رد فعل «الشناوي» بعد استبعاده المُفاجئ من مباراة الأهلي ومودرن سبورت
إسرائيل على خط النار.. خطة احتلال غزة تفجّر إدانات دولية وكوريا الشمالية تدين وترامب يلمّح ونتنياهو يخطط
من جذب الاستثمارات لدعم الزراعة الذكية وخدمة المواطنين.. خطط طموحة لأعضاء مجلس الشيوخ الجُدد
بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
اعتماد تمويل العام الخامس والأخير من بروتوكول إدارة وتشغيل القنوات التعليمية
في رسالة مؤثرة.. مادونا تناشد بابا الفاتيكان بإنقاذ أطفال غزة قبل فوات الأوان
الجيش الصيني يطرد مدمرة أمريكية من مياهه الإقليمية لهذا السبب
حالة الطقس في فلسطين .. استمرار الموجة الحارة مع فرص سقوط الأمطار
بمشاركة 75 جامعة ومعهدًا | «عاشور» يفتتح معرض «أخبار اليوم» للتعليم العالي.. اليوم
رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه
خالد الغندور: الأهلي أضعف الموسم الحالي .. لهذا السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في رسالة مؤثرة.. مادونا تناشد بابا الفاتيكان بإنقاذ أطفال غزة قبل فوات الأوان

مادونا
مادونا
تقى الجيزاوي

وجهت الفنانة الأمريكية مادونا رسالة مؤثرة إلى بابا الفاتيكان ليو السادس عشر، تطالبه بالتدخل لمساعدة أطفال غزة الذين يعانون من حصار الحرب، مشيرة إلى أن أطفال العالم هم في الأصل أبناء هذا العالم.

وكتبت “مادونا” عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "أنا كأم، لا أستطيع تحمل رؤية معاناة الأطفال، هم ينتمون إلى العالم أجمع، وأنت الوحيد القادر على إيصال النور إليهم قبل أن يفوت الوقت".

بابا الفاتيكان يحذر من النزوح الجماعي لسكان غزة

وكان البابا ليو السادس عشر قد حذر من "الاستخدام العشوائي للقوة" و"النزوح الجماعي القسري" لسكان قطاع غزة، وذلك خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، حسبما جاء في بيان الفاتيكان.

وقال الفاتيكان: "جدد الأب الأقدس نداءه من أجل احترام القانون الإنساني الدولي احترامًا كاملاً، مشددًا بشكل خاص على واجب حماية المدنيين والأماكن المقدسة، وحظر الاستخدام العشوائي للقوة والنقل القسري للسكان".

وأكد البابا على "الحاجة الملحة لتقديم المساعدة للفئات الأكثر تضررًا من عواقب النزاع، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ".

مادونا بابا الفاتيكان أطفال غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

ملصحة الضرائب

رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مجلس الشيوخ

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي

ترشيحاتنا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

بالصور

أخبار السيارات| أرخص سيارة مازيراتي بـ7 آلاف دولار.. وسر عدم استهداف الحوثي للمركبات الصينية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

ماذا يعني وجود فقاعات على مقياس زيت السيارة أثناء تغييره؟

زيت محرك السيارة
زيت محرك السيارة
زيت محرك السيارة

محبوبة السعوديين .. شركة سيارات فاخرة مُهدّدة بالإفلاس لهذا السبب

لوسيد
لوسيد
لوسيد

بمكونات بسيطة في دقائق.. طريقة عمل الطحينة الخام في المنزل

طريقة عمل الطحينة في المنزل
طريقة عمل الطحينة في المنزل
طريقة عمل الطحينة في المنزل

فيديو

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد