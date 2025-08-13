أحمد جمال يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان القلعة.. 20 أغسطس

يحيى الفنان أحمد جمال حفلا غنائيا يوم 20 أغسطس ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء وذلك وسط حضور جماهيريا كبيرا.

ويشدو أحمد جمال بعدد من الأغانى القديمة والحديثة التى تنال إعجاب الجمهور العاشق لمهرجان القلعة.

أحمد جمال يقدم اغنية حلو التان

وقد طرح المطرب أحمد جمال أحدث أغانيه بعنوان حلو التان، من كلمات كوثر حجازى وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم، وهى أغنية صيفية تتميّز بأجوائها الخفيفة والإيقاع الحيوى.

كلمات الأغنية

تقول كلمات الأغنية:

حلو التان .. لايق على لون الفستان

تيجي تمشى بتعملى قلبان

وشياكتك دى بتسحرنى

شعرك طار .. ولع جوه فى قلبى النار

بشويش لا ده أنا كده هنهار

والنغزه دى هتجنني

و مالوش لازمه الخلخال .. هو انتى ناقصه جمال

استني انا عندى سؤال

هو انتى حكايتك ايه

شعرك لما اتمايل .. دلعك سوى عمايل

علطول عامله مشاكل .. بعدين فى طعامتك دى

و مالوش لازمه الخلخال .. هو انتى ناقصه جمال

استني انا عندى سؤال

هو انتى حكايتك ايه

حلو المود .. بوجودك دايما مظبوط

و بتسحرى من غير مجهود

و شقاوتك دى بتعجبنى

جوك غير .. عالكل مسيطر و خطير

و عليكى حلاوه و تأثير

و طريقتك دى بتشغلنى

و مالوش لازمه الخلخال .. هو انتى ناقصه جمال

استني انا عندى سؤال

هو انتى حكايتك ايه

شعرك لما اتمايل .. دلعك سوى عمايل

علطول عامله مشاكل

بعدين فى طعامتك دى

أغنية سعادة وبس

جدير بالذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "سعادة وبس" ،وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان عمرو الشاذلى، وتوزيع محمد مجدي، وميكس وماستر وسام عبد المنعم.

ومن كلمات الأغنية: «كل حاجة في عمري حلوة أنتي اللي وصلتيني ليها.. كل لحظة جميلة عشتها انتي ركن اساسي فيها.. واقفه طول الوقت جنبي.. مقوياني وسانده قلبي.. ده انتي نعمه حبيبتي بحمد ربنا دايما عليها.. سعادة بس.. حياتي وانا جنبك عبارة عن سعادة.. سعادة بس».

وأعربت مؤخرا الشاعرة كوثر حجازى عن سعادتها بالتعاون مع أحمد جمال فى أغنيته الجديدة التى تحمل عنوان "حلو التان"، وهى أغنية صيفية تتميّز بأجوائها الخفيفة والإيقاع الحيوى.

وأكدت كوثر حجازى أن العمل مع أحمد جمال كان ممتعًا، مشيرة إلى أن الأغنية تمثل مزيجًا من الكلمات العصرية والألحان الجذابة، وتتناول أجواء الصيف بطابع شبابي مرح.