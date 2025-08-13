قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر جرام الذهب الآن في مصر
هل يجوز الزواج من شاب لا يُصلي؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
إسرائيل تبحث تهجير الفلسطينيين إلى جنوب السودان | تفاصيل
ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية .. وفقاً للقانون
الأزمة مستمرة.. إعلامي: الزمالك يرد على شكوى «زيزو» ويُطالبه بـ20 مليون جنيه
وزير الخارجية الأمريكي: نحن بصدد تصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
ماء الليمون .. مشروب صباحي مُذهل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتحسين الهضم
أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن
روسيا تخطط لإغلاق شبكة الإنترنت لأكثر من أسبوع في شبه جزيرة القرم
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 13 أغسطس بالقاهرة والمحافظات
فن وثقافة

السبت المقبل.. تامر حسني يستعد لإحياء أحدث حفلاته فى الساحل الشمالي

تامر حسني
تامر حسني
تقى الجيزاوي

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء أحدث حفلاته الغنائية يوم السبت المقبل 16 أغسطس بالساحل الشمالي، ومن المقرّر أن يقدم باقة من أغاني ألبومه الجديد .

تامر حسني يواصل تألقه 

ومن ناحية أخرى، يواصل تامر حسني، تألقه ونجاحاته حيث تصدر ألبومه الأخير "لينا ميعاد" قائمة الأكثر استماعًا على منصة أنغامي في مصر والوطن العربي.

ولم يقتصر النجاح على الألبوم ككل، بل حققت أغانيه تفوقًا كبيرًا؛ إذ جاءت أغنية "حبك لو غلطة" في المركز الأول داخل مصر وعلى مستوى الوطن العربي عبر تطبيق "أنغامي"، فيما تربعت "مستني إيه" على القمة عربيًا، لتؤكد قوة الألبوم وجماهيريته الضخمة.

 وتصدرت أغنية "مستني ايه" المركز الأول على "أنغامي" في عدة دول عربية، من بينها: ليبيا، الكويت، السعودية، عُمان، والبحرين، لتواصل إشعال مواقع الاستماع  ولتبرهن على الانتشار الواسع للألبوم وجماهيريته الكبيرة  منذ طرحه.

هذا الإنجاز يثبت أن تامر حسني لا يزال الرقم الأصعب في ساحة الغناء العربي، بفضل قدرته الدائمة على الابتكار وتقديم أعمال تواكب ذوق الجمهور بمختلف أجياله.

جدير بالذكر أن الألبوم يضم 15 أغنية متنوعة، شارك تامر في كتابة وتلحين عدد منها، إلى جانب تعاون مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

قائمة أغانى ألبوم تامر حسني 

وأما عن قائمة أغاني الألبوم وهي الأنوثة الطاغية ، يا حب، حبك لو غلطة ،خلونا نشوفكم تاني، لينا ميعاد، هو ده بقى، حبيبي تقلان ، الذوق العالي (ديو مع محمد منير) ، يلا يا كداب، واحشني يا ابن اللذينة، الاحتياج وحش، هيموت ويرجع، مستني إيه، حفلة تخرج من حياتي،  ملكة جمال الكون

تامر حسني حفلات تامر حسني ألبوم تامر حسني

