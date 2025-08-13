هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

شاركت الفنانة هنا الزاهد ، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .



وظهرت هنا الزاهد بأطلالة ناعمةً ، مرتديه فستان طويل لافت باللون الابيض، ليكشف عن جمالها ورشاقتها،مما حازت الصورة علي اعجاب متابعيها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها ، ووضعت قبعة باللون البيج لإكمال اللوك.