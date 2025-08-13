ممتنة إلى الأبد.. شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة رومانسية

وجهت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، رسالة رومانسية إلى زوجها بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت شام الذهبي: «صفي الآخر... عندما أفكر فيك، أفكر في كلمة عميقة جدًا لم أشعر بها من قبل، وهي "الاستقرار".. لقد منحتني إياها بجمال وكرم، ووضعت لي أجنحة ولم تمنعني أبدًا، بل دفعتني فقط إلى الأعلى.. أنت رجل لا يشبهه إلا القليل، مليء بالقيم والثقة والرجولة المطلقة.. أنا ممتنة إلى الأبد لوجودك، ولن أتوقف أبدًا عن تقدير المليون شيء جميل فيك 💙🩵.. عيد ميلاد سعيد يا ملكي 👑 أحبك يا رجلي 🩵💙».



وتستعد الفنانة أصالة لإحياء حفل غنائي ساهر لها في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 16 أغسطس المقبل.

يأتي حفل أصالة نصري، في بيروت بعد الحفل الناجح الذي أحيته ليلة الخميس 7 أغسطس، في مهرجان العلمين الجديدة 2025.

ألبوم أصالة نصري

وطرحت النجمة أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا التعاون الجديد الذي يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.