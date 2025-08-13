قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تتحرك لحسم ملف الإيجار القديم.. لجان ميدانية لتقسيم المناطق السكنية
مصطفى بكري ينعى صنع الله إبراهيم: رحل بعد مسيرة طويلة من العطاء
وزير الاستثمار: مستهدفات لمضاعفة التبادل التجاري مع كوت ديفوار وتطوير الشراكات في الطاقة والتعدين
تعطل دخول مساعدات غزة لساعات بسبب تعنت الاحتلال
القبض علي شبكة دعـ.ـارة داخل ناد صحي بالعجوزة
وزير التعليم العالي: معرض أخبار اليوم منصة فريدة تجمع الجامعات والمعاهد في مكان واحد
عبد العاطي: معبر رفح مفتوح ومصر تتحرك دبلوماسيًا لحماية غزة واستقرار الإقليم
مفتي جنوب أفريقيا: أعتز بانتمائي للأزهر الشريف وتدريبي في دار الإفتاء المصرية
أيمن عاشور: البرامج الجامعية الجديدة مؤهلة بقوة لسوق العمل المحلي والدولي
الحماية المدنية تخمد حريق سيارة محملة بمواد كيميائية في قصر النيل
تركيا : سياسات إسرائيل التوسعية تمتد إلى سوريا وتثير الفوضى
الدولار يتعثر عالميًا.. هبوط حاد وتقلبات تضرب سوق العملات الأجنبية
فن وثقافة

ممتنة إلى الأبد.. شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد زوجها برسالة رومانسية

شام الذهبي
شام الذهبي
منار نور

وجهت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، رسالة رومانسية إلى زوجها بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتبت شام الذهبي: «صفي الآخر... عندما أفكر فيك، أفكر في كلمة عميقة جدًا لم أشعر بها من قبل، وهي "الاستقرار".. لقد منحتني إياها بجمال وكرم، ووضعت لي أجنحة ولم تمنعني أبدًا، بل دفعتني فقط إلى الأعلى.. أنت رجل لا يشبهه إلا القليل، مليء بالقيم والثقة والرجولة المطلقة.. أنا ممتنة إلى الأبد لوجودك، ولن أتوقف أبدًا عن تقدير المليون شيء جميل فيك 💙🩵.. عيد ميلاد سعيد يا ملكي 👑 أحبك يا رجلي 🩵💙».
 

وتستعد الفنانة أصالة لإحياء حفل غنائي ساهر لها في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 16 أغسطس المقبل.

يأتي حفل أصالة نصري، في بيروت بعد الحفل الناجح الذي أحيته ليلة الخميس 7 أغسطس، في مهرجان  العلمين الجديدة 2025.

ألبوم أصالة نصري 

وطرحت النجمة أصالة، ألبومها الجديد بعنوان "ضريبة البعد" عبر جميع المنصات الرقمية، وتصدّرت الأغنية التي تحمل اسم الألبوم الاهتمام فور طرحها، وهي من ألحان مدين.

أغنية "ضريبة البعد" من كلمات أحمد عيسى، توزيع أمين نبيل، وميكس وماستر ماهر صلاح، وتتميّز بلحنها المميز الذي يحمل مشاعر البُعد والفقد والاشتياق، وهو ما عبّرت عنه أصالة بإحساسها المعروف، مدعومًا بلحن بسيط وعميق من مدين، في هذا  التعاون الجديد الذي  يضيف محطة مميزة لسجلهما الفني المشترك.

اصالة شام الذهبي زوجة شام الزهبي

