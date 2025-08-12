قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 32 شخصا.. محافظة أسيوط تشهد حادثا مروعا بعد تصادم أتوبيس.. وتعليمات عاجلة من المحافظ
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
فن وثقافة

أنتي بطلة ومشوارك كان صعب .. أصالة تدعم أنغام فى محنتها الصحية l تفاصيل

أنغام
أنغام
أحمد البهى

دعمت الفنانة أصالة عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، الفنانة انغام فى أزمتها الصحية الأخيرة.

أصالة 

وقالت أصالة : للغاليه الموهوبه الفنانه الكبيره صوت مصر العظيمه نغومه بدعي ربي بكل ليله يعافيكي وترجعي إلنا سالمه بصحه تامّه ويخفف عنّك كلّ وجع ياحبيبة ملايين منّ محبينك بكل مكان بهالعالم كلّه كلّ أهلك بيدعوا لك ورح ندعي لك.

أنغام 

وأستكملت أصالة: وأنتي بطله ومشوارك كان صعب ودائماً كنتِ عم تفوزي وهالمرّه كمان رح تفوزي ومتل عادتك رح تبقي أحلى وأحلى.

تطورات الحالة الصحية لـ أنغام:

وكان قد كشف الموسيقار هاني فرحات، آخر  مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام عقب تعرضها لوعكة صحية .

وقال هاني فرحات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :"   أنغام أحسن كتير والعملية التي أجرتها ناجحة ".


وتابع هاني فرحات :" أنغام في غرفة عادية بالمستشفى وتواصلت معها أمس "، مضيفا:" دعواتكم لأنغام لان العملية صعبة ".


واكمل هاني فرحات :" الدكتور قال إن أنغام هتستمر في المستشفى لمدة أسبوع  للتعافي ثم يتابع تطورات الحالة".

ولفت هاني فرحات :" أنغام ليس لديها الطاقة للحديث بشكل كبير  لكن حالتها مستقرة ".

