أنتي بطلة ومشوارك كان صعب .. أصالة تدعم أنغام فى محنتها الصحية l تفاصيل

دعمت الفنانة أصالة عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، الفنانة انغام فى أزمتها الصحية الأخيرة.

أصالة

وقالت أصالة : للغاليه الموهوبه الفنانه الكبيره صوت مصر العظيمه نغومه بدعي ربي بكل ليله يعافيكي وترجعي إلنا سالمه بصحه تامّه ويخفف عنّك كلّ وجع ياحبيبة ملايين منّ محبينك بكل مكان بهالعالم كلّه كلّ أهلك بيدعوا لك ورح ندعي لك.

أنغام

وأستكملت أصالة: وأنتي بطله ومشوارك كان صعب ودائماً كنتِ عم تفوزي وهالمرّه كمان رح تفوزي ومتل عادتك رح تبقي أحلى وأحلى.

تطورات الحالة الصحية لـ أنغام:

وكان قد كشف الموسيقار هاني فرحات، آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام عقب تعرضها لوعكة صحية .

وقال هاني فرحات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" أنغام أحسن كتير والعملية التي أجرتها ناجحة ".



وتابع هاني فرحات :" أنغام في غرفة عادية بالمستشفى وتواصلت معها أمس "، مضيفا:" دعواتكم لأنغام لان العملية صعبة ".



واكمل هاني فرحات :" الدكتور قال إن أنغام هتستمر في المستشفى لمدة أسبوع للتعافي ثم يتابع تطورات الحالة".

ولفت هاني فرحات :" أنغام ليس لديها الطاقة للحديث بشكل كبير لكن حالتها مستقرة ".