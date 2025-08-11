حبيبتي سلامة قلبك..إليسا تدعم أنغام بهذه الطريقة

حرصت الفنانة إليسا، على دعم الفنانة أنغام في أزمتها الصحية بعد ان أجرت عملية جراحية في ألمانيا خلال الأيام الماضية لاستئصال جزء من البنكرياس.



وكتب إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع إكس: "حبيبتي سلامة قلبك، الله يقومك بالسلامة وما تشوفي شر".

حبيبتي سلامة قلبك، الله يقومك بالسلامة وما تشوفي شر 🙏🙏❤️ @Angham pic.twitter.com/4wDyuPLDhD — Elissa (@elissakh) August 10, 2025

الحالة الصحية لأنغام

وشهدت الساعات الماضية حالة من القلق بين جمهور الفنانة أنغام، بعد تداول أخبار حول تدهور حالتها الصحية عقب خضوعها لجراحة دقيقة في ألمانيا لاستئصال كيس على البنكرياس.

وكانت أنغام قد سافرت مؤخرًا إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية تكميلية، تم خلالها استئصال الكيس بالكامل، بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس، وفقًا لما أعلنه الإعلامي محمود سعد، الذي تابع تطورات حالتها لحظة بلحظة.