بعد استئصال جزء من البنكرياس.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام عقب الجراحة في ألمانيا

شهدت الساعات الماضية حالة من القلق بين جمهور الفنانة أنغام، بعد تداول أخبار حول تدهور حالتها الصحية عقب خضوعها لجراحة دقيقة في ألمانيا لاستئصال كيس على البنكرياس.

وكانت أنغام قد سافرت مؤخرًا إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية تكميلية، تم خلالها استئصال الكيس بالكامل، بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس، وفقًا لما أعلنه الإعلامي محمود سعد، الذي تابع تطورات حالتها لحظة بلحظة.

وقد أُثيرت خلال الأيام الماضية شائعات حول تدهور حالتها الصحية، ودخولها في غرفة عزل، بعد تراجع مناعتها نتيجة العملية، إلا أن الإعلامي محمود سعد نفى هذه المعلومات بشكل قاطع، مؤكدًا أن أنغام ليست في عزل، وإنما تتلقى الرعاية الطبية بشكل طبيعي في غرفة عادية، وبجوارها نجلها عمر.

