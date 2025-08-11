متواجدة بغرفة عادية في المستشفى.. آخر مستجدات الحالة الصحية لأنغام

كشف الموسيقار هاني فرحات، آخر مستجدات الحالة الصحية للفنانة أنغام عقب تعرضها لوعكة صحية .

وقال هاني فرحات في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" أنغام أحسن كتير والعملية التي أجرتها ناجحة ".



وتابع هاني فرحات :" أنغام في غرفة عادية بالمستشفى وتواصلت معها أمس "، مضيفا:" دعواتكم لأنغام لان العملية صعبة ".



واكمل هاني فرحات :" الدكتور قال إن أنغام هتستمر في المستشفى لمدة أسبوع للتعافي ثم يتابع تطورات الحالة".

ولفت هاني فرحات :" أنغام ليس لديها الطاقة للحديث بشكل كبير لكن حالتها مستقرة ".