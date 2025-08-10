هترجعي تنوري حياتنا.. هاني شاكر يدعم أنغام بعد أزمتها الصحية

حرص الفنان هاني شاكر، على دعم الفنانة أنغام في أزمتها الصحية بعد ان أجرت عملية جراحية في ألمانيا خلال الأيام الماضية لاستئصال جزء من البنكرياس.

وكتب هاني شاكر في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الصديقة الغالية والفنانة الكبيرة أنغام الف مليون سلامة عليكي بتمنالك الشفاء العاجل وترجعي تنوري حياتنا من جديد وتمتعينا وتمتعي جمهورلك الكبير بفنك الجميل الراقي".



شهدت الساعات الماضية حالة من القلق بين جمهور الفنانة أنغام، بعد تداول أخبار حول تدهور حالتها الصحية عقب خضوعها لجراحة دقيقة في ألمانيا لاستئصال كيس على البنكرياس.

وكانت أنغام قد سافرت مؤخرًا إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية تكميلية، تم خلالها استئصال الكيس بالكامل، بالإضافة إلى جزء صغير من البنكرياس، وفقًا لما أعلنه الإعلامي محمود سعد، الذي تابع تطورات حالتها لحظة بلحظة.