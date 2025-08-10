قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

الموضوع مش بسيط .. محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام

تقى الجيزاوي

كشف الإعلامي محمود سعد تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام بعد خضوعه لجراحة دقيقة فى البنكرياس خلال الساعات الماضية. 

وكتبت محمود سعد عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، “اتطمنت على انعام النهاردة من دقائق وهي الحمد لله بخير.. بتتحسن كل يوم اكتر من اللي قبله لكن العملية كبيرة والمشوار مش بسيط وهياخد وقت لكن الحمد لله في تحسن وتعامل مع الحياة افضل كل يوم وان شاء الله تخرج من المستشفى خلال أيام وتطمنكم بنفسها”.

محمود سعد ينفي دخول انغام غرفة عزل 

وكان كشف محمود سعد حقيقة دخول انغام غرفة عزل خلال الساعات القليلة الماضية،  وكتب على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “طلبتم مني أطمنكم على صحة أنغام، هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جدا في المستشفى، في مواقع نشرت انها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح إطلاقا، هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جدا، دعواتكم إن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى،  وان شاء الله اطمنكم عليها أولا بأول.

مرض أنغام

وعانت الفنانة أنغام من وعكة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية وتصدرت الترند.

وأصيبت الفنانة أنغام منذ فترة، بـ"ورم في البنكرياس"، وأجرت عدة عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة؛ للتخلص منه، بعد أن تسبب في معاناتها من مضاعفات صحية عديدة، استمرت حتى بعد إنهاء الجراحة

انغام محمود سعد تطورات الحالة الصحية لأنغام

