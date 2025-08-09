قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
وزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
للحفاظ على سلالات نادرة | نكشف تفاصيل محطة الزهراء للخيول
جاك JS4 موديل 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تعرف على مجموعات الدور الرئيسي بمونديال اليد ومواعيد المباريات
المجموعة الثالثة| انتصار ساحق لإسبانيا على صربيا .. وخسارة ثالثة للجزائر في بطولة العالم لليد تحت 19 عاما
عبد المنعم سعيد: اللي هيحط رجله جوه الحدود المصرية هنقطعها
رامز جلال وأشرف زكي أبرز حضور عزاء سيد صادق .. صور
لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر
مفكر سياسي: جيش إسرائيل عقيدته عدوانية وأفكاره عنصرية
سعيد: إسرائيل عايزة تقضي على عناصر حماس واحد واحد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بخير وبتتعافى.. محمود سعد يطمئن محبي أنغام على صحتها

يارا أمين

حرص الإعلامي محمود سعد، على طمأنة جمهور ومحبي الفنانة أنغام على حالتها الصحية.

وكتب على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “طلبتم مني أطمنكم على صحة أنغام، هي الحمد لله بخير وبتتعافى بشكل كويس جدا في المستشفى، في مواقع نشرت انها في عزل بسبب ضعف المناعة وده مش صحيح إطلاقا، هي في غرفة عادية ومعاها عمر ابنها وزي ما قلتلكم العملية كانت الحمد لله موفقة جدا، دعواتكم إن ربنا يتم شفاها وتخرج قريب من المستشفى،  وان شاء الله اطمنكم عليها أولا بأول”.

 

 

مرض أنغام

وعانت الفنانة أنغام من وعكة صحية خطيرة خلال الأيام الماضية وتصدرت الترند.

وأصيبت الفنانة أنغام منذ فترة، بـ"ورم في البنكرياس"، وأجرت عدة عمليات جراحية خلال الفترة الأخيرة؛ للتخلص منه، بعد أن تسبب في معاناتها من مضاعفات صحية عديدة، استمرت حتى بعد إنهاء الجراحة.

محمود سعد أنغام فيسبوك المستشفى ورم في البنكرياس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

تنسيق الجامعات 2025

غدًا.. انتهاء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد 2025

المتهمة

القبض على البلوجر نعمة أم إبراهيم في البحيرة| فيديو

الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي

حتى لا تكون فريسة للنصب .. قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة قي مصر

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم.. إجراءات لإخلاء الوحدة السكنية حال امتناع المستأجر عن التسليم

حريق

القليوبية .. وفاة 4 أشخاص في حريق مصنع بلاستيك بشبرا الخيمة

حملات ازاله

الدقهلية .. انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ27 لإزالة التعديات

حملات بيطرية بالغربية

قافلة بيطرية في الغربية تعالج آلاف الحيوانات والطيور مجانا

بالصور

مستقبل وطن يقدم رحلة عمرة مجانية ومبلغا ماليا لأسرة شهيد لقمة العيش بالشرقية

وفد حزب مستقبل وطن
وفد حزب مستقبل وطن
وفد حزب مستقبل وطن

بالبوركيني.. آيتن عامر تخطف الأنظار بظهورها

المجموعة السابعة|مصر تحسم الصدارة على حساب اليابان والبحرين تحقق فوزا شرفيا علي كوريا الجنوبية في مونديال اليد

الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة الثانية للمرشحين للعمل بالطب الشرعي

فيديو

ايمان عبد اللطيف

ألفاظ خادشة .. تفاصيل القبـ.ض على البلوجر نعمة أم إبراهيم

ايمان عبد اللطيف

حقيقة إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية | التعليم توضح

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟ تغير مفاجئ في سعر الذهب

الفنان أحمد عبد العزيز

أول تعليق من أحمد عبد العزيز على رفض مصافحة أحد معجبينه

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

