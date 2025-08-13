بدائل شهادات الـ27% في البنوك| تفاصيل العوائد وخيارات الاستثمار الآمن.. واقتصادي يوضح مميزاتها

مع استمرار سعي المدخرين نحو تعظيم العائد من استثماراتهم البنكية، يزداد الاهتمام بالبحث عن بدائل لشهادات العائد المرتفع 27% التي طرحتها بعض البنوك مؤخرا.

ويأتي هذا التوجه في ظل تنوع المنتجات الادخارية المتاحة في السوق المصري، والتي توفر عوائد تنافسية، مع الحفاظ على عنصر الأمان واستقرار رأس المال.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن هذه الشهادات توفر حماية من تقلبات السوق، حيث يكون العائد إما ثابتا أو متدرجا، ما يعني أن المستفيد لا يتأثر بالتغيرات المفاجئة في الأسعار أو أسعار الفائدة كما هو الحال في الاستثمار بالذهب أو العقارات.

وأضاف جاب الله -خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تلك الشهادات تعد ميزة كبيرة، خاصة للأشخاص غير القادرين على تحمل خسائر محتملة أو الانتظار لفترات طويلة للحصول على أرباح.

وتمنح هذه البدائل للعميل فرصة اختيار الشهادة الأنسب، بناءا على أهدافه المالية، ومدة الاستثمار التي يرغب بها، ودورية صرف العائد، مما يسهل اتخاذ قرار استثماري مدروس وآمن.

أعلى شهادات الادخار في البنوك

نستعرض فيما يلي قائمة تشمل أبرز الشهادات الادخارية المتاحة حاليا، مع بيان تفصيلي للعائد على إيداع بقيمة 100.000 جنيه، سواء شهريا أو سنويا، لمساعدتك في اختيار أفضل شهادة تناسب احتياجاتك الاستثمارية:

البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (صرف شهري)

- المدة: 3 سنوات

- نوع العائد: متدرج

- نسب العائد:

السنة الأولى: 23%

السنة الثانية: 19%

السنة الثالثة: 15%

- دورية الصرف: شهريا

الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج (صرف سنوي)

- المدة: 3 سنوات

- نوع العائد: متدرج

- نسبة العائد: 24.25% (ربع سنوي)

مميزاتها: تم تعديل العائد ليصرف بشكل ربع سنوي بدلا من سنوي.بدائل شهادات الـ27% في البنوك

وسوف نرصد لكم شهادات بنك مصر، والتي جاءت كالتالي:

شهادة القمة الثلاثية

- المدة: 3 سنوات

- نوع العائد: ثابت سنوي

- نسبة العائد: نحو 18.5% سنويا تقريبا

- دورية الصرف: شهري

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

مميزاتها: دخل شهري ثابت (مثال: 1541 جنيه شهريا لكل 100 ألف)

شهادة "ابن مصر" – عائد متدرج شهري

- المدة: 3 سنوات

- نوع العائد: متدرج

- نسب العائد:

السنة الأولى: 23%

السنة الثانية: 19.5%

السنة الثالثة: 16%

- دورية الصرف: شهري

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

مميزاتها: عائد مرتفع في السنة الأولى

شهادة "ابن مصر" – عائد متدرج ربع سنوي

- المدة: 3 سنوات

- نوع العائد: متدرج

- نسب العائد:

السنة الأولى: 24%

السنة الثانية: 20%

السنة الثالثة: 16%

- دورية الصرف: كل 3 أشهر

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

مميزاتها: مناسبة لمن يفضلون دورية صرف أقل تواترا

شهادة "ابن مصر" – عائد سنوي متدرج

- المدة: 3 سنوات

- نوع العائد: متدرج سنوي

- نسب العائد:

السنة الأولى: 27%

السنة الثانية: 22%

السنة الثالثة: 17%

- دورية الصرف: سنوي

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

مميزاتها: أعلى عائد في السنة الأولى بين جميع الشهادات

شهادة "يوماتي"

- المدة: غير محددة

- نوع العائد: متغير (مرتبط بسعر الفائدة من البنك المركزي)

- نسبة العائد: حسب السعر المعلن

- دورية الصرف: يومي

مميزاتها: مناسبة للسيولة اليومية والعائد المتغير