بنك مصر يؤكد استمرار خدماته المصرفية دون توقف

أكد مصدر مسئول ببنك مصر الحكومى استمرار تقديم خدمات الصراف الالي من ماكينات ATM بمختلف فروع البنك علي مستوي الجمهورية وكذلك الماكينات المنتشرة بالسلاسل التجارية والمولات وغيرها بخلاف الخدمات الرقمية بما في ذلك عمليات الخصم والتحصيل الإلكترونية التي تتم من خلال المشتريات المختلفة.



ونفي المسئول لصدي البلد توقف الخدمات رغم تعطل العمل في البنوك بمناسبة تزامن مواعيد الراحة الأسبوعية المحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بخلاف أمس الخميس نظرا لإجازة ثورة 23 يوليو 1952.

الخدمات لاتزال مستمرة ولم تتوقف

وأوضح أن الخدمات لاتزال مستمرة ولم تتوقف بخلاف استمرار تلقي الخط الساخن للبنك ورقم 19888 في تلقي شكاوي العملاء ومساعدتهم علي مدار ال24ساعة وفي مواعيد العطلات الرسمية .

كانت شركة فوري قد أعلنت أمس عن توقف مؤقت لبعض خدمات الصراف الالي أمس الصادرة عن بنك مصر والتي تتضمن عمليات الصرف النقدي من ماكينات فوري .