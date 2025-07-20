بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية لتعزيز الشمول المالي والقضاء على عمل الأطفال

وقع بنك مصر برئاسة هشام عكاشة؛ بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية ، وذلك ضمن إطار مشروعات المنظمة لمكافحة عمل الأطفال.

وقامت هند فهمى، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر بتوقيع بروتوكول التعاون مع إيريك أوشلان- مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر،بحضور قيادات البنك والمنظمةوممثلي السفارة الإيطالية و سفارة سلوفينيا بمصر .

وجاء توقيع البروتوكول ضمن خطة بنك مصر لدعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي والقضاء على عمل الأطفال، حيث يستهدف البروتوكول تعزيز جهود الشمول المالي من خلال محو الأمية المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لأفراد أسر المزارعين والعاملين في الصناعات الصغيرة وذلك للإسهام في معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال في مصر، هذا بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية تهدف إلى تعزيز ريادة الأعمال من خلال إقامة مشروعات مدرة للدخل وذلك للقضاء على عمل الأطفال مع التركيز على المناطق الريفية.

وبموجب هذا البروتوكول سيتم استهداف نحو 5,000 مستفيدفي محافظات أسيوط والقاهرة والغربية والقليوبية؛ وهم من سبق لهم المشاركة فيبرنامج النساء يمضين قدماً - لدعم ريادة الأعمالوالذي تنفذه منظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى أسر الأطفال المنخرطين في العمل.

وأكد هند فهمي - رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر – أن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي لتدعيم الجهود التي بذلتها مصر في إطار القضاء على عمل الأطفال، وتعزيز أهداف رؤية مصر2030،وأفادت أن هذا التعاونيعد نموذجًا فعالًا للتكامل بين المؤسسات المصرفية والمنظمات الدولية نحو تعزيز جهود الشمول المالي ، بمايٌسهم في تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المهمشة اقتصاديًا، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل الأطفال ويعزز من فرص القضاء على عمل الأطفال بشكل مستدام.

وأضافت: “نؤمن في بنك مصر بأن التنمية تبدأ من الاستثمار في الإنسان، ومن هنا تأتي أهمية هذا التعاون الذي يدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال الدعم الاقتصادي والمعرفي، وفتح آفاق جديدة للأمل والعمل، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا".

وصرح الأستاذ/ ايريك اوشلان- منظمة العمل الدولية بمصر أفخر بأن منظمة العمل الدولية لديها الآن محفظة متنامية من المشاريع التي تستهدف مكافحة عمل الأطفال في مصر، بما في ذلك مشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في الصناعات الصغيرة وفي الشوارع من خلال دعم تنفيذ الخطة الوطنية في مصر، ومن خلال هذه المشاريع تم دعم آلاف الأطفال للعودة إلى المدارس، واكتسبت الأسر ولا سيما النساء فرص دخل جديدة من خلال برامج التدريب وريادة الأعمال، وقد تحسنت ظروف العمل في القطاعات الأولى بالدعم من الزراعة إلى الصناعات الصغيرة وقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الشراكات القوية مع شركاء التنمية الوطنيين والدوليين.

ونحن فخورون اليوم بإطلاق شراكات جديدة مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي للأسر الأولى بالرعاية ومعالجة الدوافع الاقتصادية لعمل الأطفال، ومع سفارة سلوفينيا للدعم الاقتصادي والاجتماعي للأسر من خلال الأنشطة المدرة للدخل والصديقة للبيئة والمراعية للنوع الاجتماعي لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بين الفتيات والفتيان.

هذا ويعمل بنك مصر جاهداً على تقديم نموذج إيجابي يحتذي به لكافة المؤسسات بما ينعكس إيجابا على المجتمع ككل، وتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في كافة المبادرات والشراكات التي تعود بالنفع على الأفراد؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.