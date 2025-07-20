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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اربح أكثر من مدخراتك.. هذه أعلى شهادة متاحة في بنك مصر الآن

شهادات الإدخار
شهادات الإدخار
إسراء عبدالمطلب

في ظل التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية، يتجه عدد كبير من المواطنين في مصر إلى الأدوات الادخارية الآمنة التي تضمن لهم عوائد مستقرة ومجزية، دون التعرض لمخاطر الاستثمار عالية التقلب. 

ويأتي بنك مصر في مقدمة البنوك التي تطرح باقات متنوعة من الشهادات الادخارية التي تتناسب مع تطلعات المدخرين والمستثمرين على حد سواء، خاصة بعد طرح مجموعة من الشهادات الجديدة في عام 2025.

وتحظى شهادات بنك مصر باهتمام كبير، نظرًا لمرونتها وتنوع العوائد بين الثابت والمتدرج، ما يتيح للعميل اختيار ما يناسب احتياجاته المالية من حيث قيمة العائد ودورية صرفه. 

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز شهادات بنك مصر المتاحة حاليًا، مع التركيز على أعلى شهادة من حيث العائد الثابت، بالإضافة إلى الخيارات المتعددة المتاحة بفئات العوائد المتغيرة.

تحذير هام من بنك مصر لملايين العملاء

ما هي أعلى شهادة في بنك مصر الآن؟

تُعد شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت هي الأعلى من حيث العائد الثابت الشهري بين شهادات بنك مصر في الوقت الحالي، وتُناسب الراغبين في تحقيق دخل شهري منتظم ومستقر. وفيما يلي تفاصيلها:

  • المدة: 3 سنوات
  • نوع العائد: ثابت
  • نسبة العائد السنوي: 18.5%
  • دورية الصرف: شهري
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها
  • العائد الشهري لكل 100 ألف جنيه: نحو 1541 جنيهًا
  • إجمالي العائد السنوي: حوالي 18,500 جنيه
  • إجمالي الأرباح خلال 3 سنوات: نحو 55,500 جنيه

تتميز هذه الشهادة بكونها مناسبة لأصحاب الدخل الثابت أو المتقاعدين الذين يرغبون في الحصول على عائد شهري مضمون دون تأثر بتقلبات السوق أو الفوائد.

ما هي الشهادات المتاحة الأخرى في بنك مصر 2025؟

يُقدم بنك مصر أيضًا مجموعة من شهادات "ابن مصر" التي تتميز بعائد متدرج، وهي مصممة لتلبية احتياجات العملاء الراغبين في الاستفادة من عوائد أعلى في السنوات الأولى من الادخار، مع الحفاظ على مرونة دورية الصرف.

1. شهادة ابن مصر - عائد متدرج ربع سنوي

  • المدة: 3 سنوات
  • العائد في السنة الأولى: 24%
  • العائد في السنة الثانية: 20%
  • العائد في السنة الثالثة: 16%
  • دورية الصرف: كل 3 أشهر
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

توفر هذه الشهادة توازنًا جيدًا بين العائد المرتفع في البداية وسهولة الصرف كل ربع سنة، ما يجعلها مثالية لمن لا يفضل الانتظار طويلاً بين كل صرف وآخر.

2. شهادة ابن مصر - عائد متدرج سنوي

  • المدة: 3 سنوات
  • العائد في السنة الأولى: 27%
  • العائد في السنة الثانية: 22%
  • العائد في السنة الثالثة: 17%
  • دورية الصرف: سنوي
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

تُعتبر هذه الشهادة من أكثر الشهادات جاذبية لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة الذين يستطيعون الانتظار عامًا كاملًا للحصول على عوائد مجمعة ضخمة، حيث تتيح تحقيق أرباح مرتفعة بشكل تصاعدي.

3. شهادة ابن مصر - عائد متدرج شهري

  • المدة: 3 سنوات
  • العائد في السنة الأولى: 23%
  • العائد في السنة الثانية: 19.5%
  • العائد في السنة الثالثة: 16%
  • دورية الصرف: شهري
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

تمنح هذه الشهادة فرصة للتمتع بعوائد مرتفعة في بداية التعاقد مع مرونة الصرف الشهري، مما يجعلها مناسبة للمدخرين الذين يبحثون عن دخل شهري مرتفع في المدى القريب.

وسواء كنت من الباحثين عن الاستقرار المالي عبر عائد ثابت أو كنت تفضل العوائد المتدرجة ذات البداية القوية، فإن شهادات بنك مصر 2025 تقدم لك حلولًا ادخارية مصممة خصيصًا لتناسب مختلف الفئات. مع تعدد البدائل وتنوع دورية الصرف والعوائد، يمكن لكل عميل أن يجد الخيار الأنسب لتحقيق أهدافه المالية بأمان وثقة.

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