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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف بنك مصر 2025.. اقرأ شروط التقديم والتخصصات المطلوبة

وظائف بنك مصر 2025.. اقرأ شروط التقديم والتخصصات المطلوبة
وظائف بنك مصر 2025.. اقرأ شروط التقديم والتخصصات المطلوبة
عبد الفتاح تركي

وظائف بنك مصر 2025 يبحث عنها كثير من المواطنين من حديثي التخرج الراغبين في الالتحاق بـ وظائف بنك مصر، عقب إعلان إدارة البنك عن حاجته لموظفين للعمل بدوام كامل في فروع البنك.

الوظائف المطلوبة في بنك مصر

يوفر بنك مصر -بحسب بيان- فرص عمل في مجال أخصائي تمويل الأصغر، إذ يكون مسؤولا عن منتجات بنك مصر للتمويل الأصغر، من حيث الحفاظ على العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد، وضمان تحقيق الأهداف ومتابعة معدلات السداد وجودة الائتمان.

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وظائف بنك مصر 2025.. اقرأ شروط التقديم والتخصصات المطلوبة

مسؤوليات وظائف أخصائي التمويل

  • جذب عملاء جدد والتأكد من الوصول إلى الهدف.
  • الاستفسار على نحوٍ صحيح عن العملاء قبل الزيارة، للحصول على فهم جيد لسمعة العميل.
  • تقييم أهلية العميل للقرض من خلال تحليل قدرته على السداد في ضوء مهنته، لتجنب التأخر في السداد في المستقبل، وضمان انتظام دفع الأقساط.
  • تسجيل بيانات العملاء المؤهلين في النظام الأساسي.
  • زيارة العملاء الحاليين المتأخرين عن السداد لمتابعة حالة سدادهم، وتحديث بياناتهم، وإعداد التقرير اللازم لمدير الفرع.
  • إجراء استعلام محدث عن القروض للحالة المحددة لضمان دقة حالة العميل، من خلال تعديل أو حذف السجلات القديمة، وإضافة معلومات جديدة، والتحقق من بيانات الكفيل.
  • متابعة العملاء شهريًّا لضمان التزامهم بالسداد، وتحديد أي مؤشرات تأخر في السداد.
وظائف بنك مصر 2025.. اقرأ شروط التقديم والتخصصات المطلوبة

شروط القبول في وظائف بنك مصر

وحدد البنك شروطًا عدة من للمتقدمين على وظائف أخصائي التمويل الأصغر ببنك مصر، وهي:

  • امتلاك خبرة 3 سنوات في الخدمات المصرفية، أو التمويل متناهي الصغر، أو المبيعات المباشرة.
  • أن يكون من خريجي دفعات: 2022-2025.
  • أن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل.
  • إجادة اللغة الإنجليزية.
  • إجادة استخدام الحاسب الآلي، وخاصةً برامج مايكروسوفت أوفيس.
  • مهارات شخصية جيدة مثل «التواصل، والعرض، والتفاوض، وحل المشكلات، وإدارة الوقت».
  • لم يسبق له الخضوع لاختبارات بنك مصر.
  • ليس لديه أقارب حتى الدرجة الثالثة في بنك مصر.
وظائف بنك مصر 2025.. اقرأ شروط التقديم والتخصصات المطلوبة

كيفية التقديم على وظائف بنك مصر

يتمكن الراغبون في التقديم على وظائف بنك مصر 2025، وإرسال السيرة الذاتية، عبر الصفحة الرسمية للبنك عبر موقع التوظيف "لينكد إن".

أماكن العمل بوظائف بنك مصر

  • صعيد مصر: بني سويف.
  • الدلتا: القليوبية، والمنوفية، ودمياط، والشرقية، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، والفيوم.
  • القناة: الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد.
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