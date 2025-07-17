لحديثي التخرج.. رابط وخطوات التقديم لوظيفة معلم متدرب في المدارس المصرية اليابانية

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم للعمل كـ”معلم متدرب” لحديثي التخرج (من سن ٢١ إلى ٢٣ عامًا) في المدارس المصرية اليابانية ، وذلك لمدة لا تقل عن عام دراسي وحتى عامين ، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المنظومة التعليمية وبناء قدرات المعلمين الشباب

رابط التقديم لوظيفة معلم متدرب في المدارس المصرية اليابانية

يمكن الآن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط التقديم لوظيفة معلم متدرب في المدارس المصرية اليابانية من خلال الضغط على https://ejsadmpa.moe.gov.eg/

خطوات التقديم في وظيفة معلم متدرب في المدارس المصرية اليابانية

ادخل على رابط التقديم لوظيفة معلم متدرب في المدارس المصرية اليابانية

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ومن المقرر أن يتم اختيار المتقدمين لـ وظيفة معلم متدرب في المدارس المصرية اليابانية، وفق معايير دقيقة تراعي دافعية التعليم والقدرة على الابداع في المهام التربوية، علمًا بأنه سيتم تزويد المعلم المتدرب بالمهارات اللازمة بما يؤهله أن يكون معلم متميز ومبدع.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المعلمين المتدربين سيتلقون تدريبًا عمليًا، إلى جانب دعم فني وأكاديمي مستمر، من أجل تطوير قدراتهم المهنية، وإكسابهم مهارات التعليم الحديثة، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية ومحفزة.

ومن المقرر أن يجرى تقييم المتقدمين لـ وظيفة معلم متدرب في المدارس المصرية اليابانية من خلال مراحل فنية وشخصية دقيقة لاختيار الأكفأ والأكثر جاهزية للقيام بهذا الدور التربوي.

وجدير بالذكر أن المدارس المصرية اليابانية تُعد نموذجًا تعليميًا متميزًا يمزج بين منظومة التعليم المصري وثقافة “التوكاتسو” اليابانية، التي تركز على تنمية شخصية الطالب، وتعزيز قيم التعاون والانضباط والمسؤولية، من خلال مجموعة من الأنشطة التربوية اليومية المتكاملة.