التعليم: المهارات المهنية وتكنولوجيا المعلومات “برة المجموع” العام الدراسي القادم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارا عاجلا بشأن مناهج العام الدراسي القادم 2025 / 2026

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون المهارات المهنية نشاط لا يضاف للمجموع ، ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصال مادة دراسية ولا تضاف للمجموع

المناهج المدرسية المطورة لـ العام الدراسي القادم

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المناهج التي تم تطويرها لـ العام الدراسي القادم 2025/2026 ، مؤكدة ما يلي :

* تم تطوير كتب مادة اللغة العربية بدء من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني الإعدادي تحت مسمى كتاب اللغة العربية.

* تم تطوير كتب مادة التربية الدينية وتعديل عدد الفترات على النحو التالي:

الصفين الأول والثاني الابتدائي من فترة ونصف الى فترتين ونصف.

الصف الثالث الابتدائي من فترة واحدة إلى فترتين ونصف.

الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من فترة واحدة إلى فترتين.

الصفوف من الأول الى الثالث الإعدادي من فترة واحدة الى فترة ونصف.

* تم تطوير كتب مادة الدراسات الاجتماعية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.



* تم تطوير كتب مادة اللغة الإنجليزية.



* المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الثلاث الأولى من الحلقة الابتدائية هي اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الإنجليزية).



* المواد التي تضاف للمجموع بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي اللغة العربية - الرياضيات - اللغة الانجليزية - العلوم - الدراسات الاجتماعية) .



* تعديل عدد الفترات الخاصة بمادة متعدد التخصصات من ثلاث فترات الى فترتين وذلك بالصفوف الثلاث الأولى من الحلقة الابتدائية وهو نشاط يقوم بتدريسه أي من معلمي المواد المختلفة طبقاً لظروف كل مدرسة ورؤية مدير المدرسة.



* تم تضمين كتاب القيم واحترام الآخر ضمن المناهج المطورة التي سيتم تدريسها بدء من العام الدراسي الجديد 2025/2026 وتم توزيع النصف فترة الخاصة به.



* يتم تقسيم الفصل بالصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بين نشاطي التربية الموسيقية والمهارات المهنية وكذلك يتم التقسيم بين الأنشطة بالحلقة الاعدادية.

الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي القادم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم 2025 / 2026.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد معلومات الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025 / 2026 :