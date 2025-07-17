وظائف برواتب مجزية في البوسنة ومقدونيا .. تعرف على الشروط المطلوبة

زاد معدل بحث المواطنين عن فرص العمل في الخارج، خاصة بعد إطلاق دفعة جديدة من فرص العمل للشباب المصري في كل من البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية.

وأعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري خارج البلاد. وتتضمن هذه الفرص وظائف في مجالات مهنية وفنية وهندسية بقطاع المقاولات والتشييد، وذلك بالتعاون مع شركات كبرى في كل من البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية.

وظائف في الخارج برواتب تصل إلى 900 يورو

وأوضح الوزير أن الوظائف المتاحة تشمل عدة تخصصات مطلوبة، برواتب شهرية تبدأ من 700 يورو وتصل إلى 900 يورو، وجاءت التفاصيل كالآتي:



نجار مسلح - شده معدنية – 700 يورو

حداد مسلح – 700 يورو

مشغل حفارة – 800 يورو

ميكانيكي شاحنات – 800 يورو

كهربائي شاحنات ثقيلة – 800 يورو

سباك – 800 يورو

مشغل مضخة خلط خرسانة – 900 يورو

مهندس مدني – 900 يورو

بناء عام – 700 يورو

وأشار وزير العمل إلى أن العقود تتضمن العديد من المميزات، أبرزها الآتي:



توفير سكن تابع للشركة

تقديم وجبات يومية أثناء العمل

تأمين اجتماعي وصحي شامل

تأمين ضد الحوادث بمواقع العمل

إجازات سنوية وعطلات مدفوعة الأجر

تذكرة طيران ذهاب وعودة للملتزمين ببنود العقد

التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمدة 5 أيام



ودعا جبران الراغبين في التقديم إلى التسجيل إلكترونيا عبر الرابط الرسمي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_Bih/index

وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025، وحتى السبت 19 يوليو.

من جانبها، أكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الوزارة تتابع مراحل التقديم والتعاقد لضمان توفير بيئة عمل آمنة، وتحقيق أعلى معايير المهنية والعدالة في اختيار الكفاءات.

وظائف في الكهرباء بمدينة الشيخ زايد بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

وفي إطار نشرة التوظيف نصف الشهرية، أعلنت وزارة العمل أيضا عن توافر فرص عمل جديدة داخل مصر، بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص، في قطاع الكهرباء، بمدينة الشيخ زايد، بمرتبات شهرية تبدأ من 9100 جنيه وتصل إلى 13000 جنيه.

تفاصيل الوظيفة:

المسمى الوظيفي: فني كهرباء

العدد المطلوب: 30 فنيا

المؤهل المطلوب: مؤهل متوسط

السن: من 25 إلى 35 سنة

نظام العمل: 14 يوم عمل + 7 أيام راحة

المميزات:

تأمين صحي واجتماعي

تأمين على الحياة

مكافأة سنوية