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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فرصة العمر| وظائف برواتب 40 ألف جنيه شهريًا.. قدم الآن للعمل بالخارج

فرصة العمر| وظائف برواتب 40 ألف جنيه شهريًا.. قدم الآن للعمل بالخارج
فرصة العمر| وظائف برواتب 40 ألف جنيه شهريًا.. قدم الآن للعمل بالخارج
عبد العزيز جمال

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتوفير فرص عمل حقيقية وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، أعلنت وزارة العمل عن تلقي طلبات التقديم على وظائف جديدة للشباب في كل من البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، بالتعاون مع كبرى الشركات العاملة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء.

الوظائف المتاحة تشمل تخصصات فنية وهندسية برواتب تتراوح بين 700 و900 يورو شهريًا، ما يعادل أكثر من 40 ألف جنيه مصري، وهو ما يمثل فرصة ذهبية لتحسين مستوى المعيشة وفتح أبواب العمل المهني أمام الكفاءات المصرية في الأسواق الدولية.

تفاصيل الوظائف المتاحة في الخارج

وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن وزارة العمل، فإن فرص العمل المتاحة تشمل المجالات التالية، مع تحديد الرواتب الشهرية لكل وظيفة:

  1. نجار مسلح / شدة معدنية – 700 يورو شهريًا
  2. حداد مسلح – 700 يورو شهريًا
  3. مشغل حفارة – 800 يورو شهريًا
  4. ميكانيكي شاحنات – 800 يورو شهريًا
  5. كهربائي شاحنات ثقيلة – 800 يورو شهريًا
  6. سباك – 800 يورو شهريًا
  7. مشغل مضخة خلط خرسانة – 900 يورو شهريًا
  8. مهندس مدني – 900 يورو شهريًا
  9. بناء عام – 700 يورو شهريًا

مميزات العقود والامتيازات الوظيفية

العقود التي يتم توقيعها مع الشركات في البوسنة ومقدونيا توفر حزمة من المزايا التي تضمن بيئة عمل آمنة ومحفزة، وتشمل:

  • توفير سكن مجاني تابع للشركة المستضيفة
  • وجبات غذائية أثناء ساعات العمل
  • تأمين اجتماعي وصحي شامل
  • تأمين ضد الحوادث داخل مواقع العمل
  • إجازات سنوية وعطلات مدفوعة الأجر طبقًا للقانون المحلي
  • تذكرة سفر ذهاب وعودة مجانًا في حال الالتزام الكامل بشروط التعاقد

التقديم مفتوح لمدة محدودة عبر الرابط الرسمي

أكدت وزارة العمل أن التقديم متاح اعتبارًا من الثلاثاء 15 يوليو 2025، ولمدة 5 أيام فقط، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي من خلال الرابط التالي:

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_Bih/index

ويشترط أن يكون المتقدمون من أصحاب الكفاءة والخبرة المناسبة في المجال الذي يرغبون في العمل به، مع توفر المستندات المطلوبة للتعاقد والسفر.

الوزارة تؤكد متابعتها لجميع مراحل التعاقد

من جانبها، شددت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، على أن وزارة العمل تتابع كل خطوات التقديم والتعاقد لضمان الشفافية التامة وحماية حقوق جميع المتقدمين، كما تضمن سلامة إجراءات التوظيف بالخارج بما يحفظ كرامة المصريين ويضمن لهم بيئة عمل لائقة وآمنة.

وأضافت أن الفرص المطروحة تراعي معايير الكفاءة المهنية، وتُعد بوابة حقيقية أمام الشباب المصري للمنافسة في مجالات التشييد والبناء على مستوى الأسواق الإقليمية والدولية.

وزارة العمل وظائف جديدة البوسنة والهرسك مقدونيا الشمالية المقاولات والتشييد والبناء فرص عمل

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