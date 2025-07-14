وزير العمل يلتقي "يزاكي مصر": استثمارات 30 مليون يورو و3500 فرصة عمل جديدة

في خطوة تعكس التزام الدولة بتشجيع الاستثمار المباشر وتوفير فرص عمل للشباب، التقى محمد جبران، وزير العمل وفدًا رفيع المستوى من شركة "يزاكي مصر للأنظمة الكهربائية"، إحدى الشركات التابعة للمجموعة اليابانية العالمية.

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والتشغيل، في ظل إعلان الشركة عن استثمارات مبدئية تبلغ 30 مليون يورو في أول مصنع لها بمصر، والذي من المتوقع أن يوفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

أكد وزير العمل أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، تشيجع الإستثمار ، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه ،مؤكدًا أن مصر لديها بنية تشريعية مُشجعة على الإستثمارات خاصة الخارجية ،ولديها كوادر ماهرة ومُدربة للإستعانة بها في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير جبران بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،مع المهندس أحمد بديوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة يزاكي مصر للأنظمة الكهربائية والوفد المرافق له ،وهي شركة مساهمة مصرية ،مُؤسسة بنظام المناطق الحرة الخاصة ،وتتبع الشركة الأم في اليابان، ولديها 141 موقع في 46 دولة ،ويعمل فيها 230 ألف عامل على مستوى العالم.

واتفق الجانبان على صياغة بروتوكول تعاون في مجالات التدريب والتشغيل، وأكد وفد الشركة على أنه تم وضع حجر الأساس لأول مصنع لشركة يزاكي في مصر في يناير 2024 ،على مساحة 67 ألف متر مربع، ويبلغ حجم الاستثمارات المبدئية نحو 30 مليون يورو، وسوف يتم تصدير نسبة 100‎%‎ من إنتاج الشركة لكبرى شركات تصنيع السيارات في أوروبا ،بحجم صادرات سنوي متوقع بنحو 100 مليون يورو، ويوفر المشروع حوالي 3000 فرصة عمل مباشرة ،و 500 فرصة غير مباشرة بين إداريين ومهندسين.