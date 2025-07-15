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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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60% من تعداد مصر شباب .. وزير العمل: دول الخارج محتاجة لعمالة بلدنا بشدة

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل
علي مكي

أكد محمد جبران وزير العمل، أنه يسعى دائما فتح أسواق للعمالة المصرية في الخارج، قائلا: "دول الخارج محتاجين للعمالة المصرية بشدة وسنذهب ألمانيا الشهر القادم وبعدها إيطاليا .

وتابع جبران خلال لقاء مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة الحياة، قائلا : 60% من تعداد مصر شباب وهي بلد شابة وهذه ميزة للدولة المصرية وأعلى نسبة تحويل للعاملين بالخارج كان العام الماضي.

وأوضح وزير العمل،  أن العامل المصري اكتسب خبراته من المشروعات التى حصلت خلال السنوات الماضية وحصل لهم اختبارات حقيقية هنا في مصر من قبل الأجانب والعامل الذي ينجح ويسافر هو سفير لمصر .

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن توفير  فرص عمل جديدة للشباب المصري في دولتي البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وذلك في مجالات التشييد والبناء والميكانيكا والهندسة، بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات بتلك الدول.

وأوضح الوزير أن الوظائف المتاحة تشمل التخصصات التالية، برواتب تتراوح بين 700 و900 يورو شهريًا:نجار مسلح / شدّه معدنية – 700 يورو، حداد مسلح – 700 يورو، مشغل حفارة – 800 يورو، ميكانيكي شاحنات – 800 يورو، كهربائي شاحنات ثقيلة – 800 يورو، سَبّاك – 800 يورو، مشغل مضخة خلط خرسانة – 900 يورو، مهندس مدني – 900 يورو، بناء عام – 700 يورو.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل بالخارج للشباب المصري، مؤكدًا أن العقود تشمل العديد من المزايا، من بينها:توفير سكن خاص بالعمال تابع للشركة، تقديم وجبات أثناء فترات العمل، تأمين اجتماعي وصحي شامل،  تأمين إضافي ضد الحوادث داخل مواقع العمل،إجازات سنوية وعطلات رسمية مدفوعة الأجر طبقًا للقانون، وتوفير تذكرة السفر ذهاب وعودة في حال الالتزام ببنود التعاقد.


ودعا الوزير الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط التالي:


https://egyres.manpower.gov.eg/Request_Bih/index


 

وزير العمل العمالة المصرية محمد مصطفى شردى

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