وزير العمل يبحث مع وفد الشركة الروسية العاملة بمشروع الضبعة توفير الكوادر المُدربة

استقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفد من شركة " تيتان تو هولدينج" الروسية ،برئاسة فلاديمير كليبيكوفسكي، والمختصة بأعمال الانشاءات في مشروع محطة الضبعة النووية.

ناقش الجانبان تفعيل سُبل التعاون لتوفير المزيد من فُرص عمل للشباب المصري في "المشروع" ، ومعرفة الاحتياجات الجديدة للشركة من الكوادرالمطلوبة ، لتدريبها ، وتأهيلها على التخصصات التي تحتاجها "الشركة الروسية".

ووجه الوفد الروسي الشُكر والتقدير إلى وزارة العمل على جهودها في توفير كوادر ماهرة ومُدربة ،وتطويرها المُستمر لمنظومة التدريب المهني لديها ..