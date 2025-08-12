البنك الأهلي المصري يعزز خدماته لتلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي

أعلن البنك الأهلي المصري عن خطوة جديدة لدعم عملائه وتسهيل احتياجاتهم من النقد الأجنبي، حيث يتيح الآن توفير العملات الأجنبية بغرض السفر، وذلك بحد أقصى المبالغ المصرح بحملها قانونًا أثناء السفر من خلال المطارات والموانئ المصرية.

تأتي هذه الخدمة لتلبية متطلبات العملاء بشكل سريع وآمن، ما يعزز من تجربة السفر ويخفف الأعباء عنهم.

وفي إطار جهوده المستمرة لتحسين خدماته، قرر البنك الأهلي المصري خفض عمولة تدبير العملة (Markup Fees) على معاملات البطاقات الائتمانية من 5% إلى 3% فقط. يعكس هذا القرار التزام البنك بتقديم مزايا تنافسية تهدف إلى تقليل التكاليف على العملاء وتعزيز قدرتهم على استخدام بطاقاتهم بسهولة داخل مصر وخارجها.

تأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية البنك الأهلي المصري لتعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة تقدم حلولاً مبتكرة تلبي احتياجات العملاء المتنوعة.

ويستمر البنك في تطوير خدماته لتوفير راحة أكبر لعملائه، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والثقة.