سناء برغش تتصدر | الحصر العددي لانتخابات النواب بدائرة دمنهور بالبحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولي، ومقرها قسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، عن الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية.

بلغ عدد الحضور 97 ألفا و752 ناخبا، وجاءت الأصوات الباطلة 3078 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 94 ألفا و674 صوتا.

ويتنافس مرشحو الدائرة التي تضم مركز وبندر دمنهور على ثلاثة مقاعد، "فردي"، وجاء أعلى ثلاث مرشحين حسب عدد الأصوات سناء برغش، عضو مجلس النواب الحالي، عن حزب مستقبل وطن، 53 ألفا و379 صوتًا، لتحتفظ بمقعدها للدورة الثالثة على التوالى، يليها محمود الجندى، "مستقل" 50 ألفًا و366 صوتًا، يليه طه الشهاوى، "مستقل" 48 ألفًا و905 صوتًا.



بينما لم يوفق كل من:- رضا الشريف، "حزب النور"، وحصل على 45 ألفًا و991 صوتًا، ومحمد بهنسى، "المصري الديمقراطي"، وحصل على 43 ألفًا و75 صوتًا، وعلاء زعتير، "مستقل"، وحصل على 42 ألفًا و306 صوتًا.

وأجريت جولة الإعادة خلال يومي 27 و28 ديسمبر بمحافظة البحيرة، في ثلاث دوائر انتخابية شملت: الدائرة الأولى: قسم دمنهور، مركز دمنهور، الدائرة الثالثة: مركز أبو حمص، مركز إدكو، الدائرة الثامنة مركز شبراخيت، مركز إيتاي البارود.

وبلغ عدد المقار الانتخابية 264 مركزا انتخابيا بإجمالي 297 لجنة انتخابية، في استقبال الناخبين بعدد ثلاثة دوائر انتخابية بمحافظة البحيرة، حيث يصل إجمالي الناخبين بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألف و88 ناخب وناخبة، ويتنافس فيها 14 مرشحًا على 7 مقاعد.