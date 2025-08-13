تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تقترب من 10 مليارات جنيه في مايو الماضي

ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال شهر مايو 2025 علي أساس سنوي، بعدد مستفدين نحو 347.7 ألف مستفيد.

وكشف احدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن النشاط المالي غير المصرفي، أن قيمة التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال شهر مايو 2025 وصلت لنحو 9.8 مليار جنيه مقابل 7.3 مليار جنيه في شهر مايو 2024.

واستحوذت التمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر علي النصيب الأكبر من تمويلات القطاع وبلغت نحو 8 مليارات جنيه خلال مايو 2025، مقارنة 6.6 مليار جنيه في نفس الشهر من العام 2024.

وبلغت اجمالي التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال مايو 2025 نحو 1.787 مليار جنيه مقابل 695 مليون جنيه في مايو 2024.

وبلغ عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال شهر مايو 2025 نحو 347.7 مستفيد مقابل 282.8 مستفيد في شهر مايو 2024.

ووصل عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة للمشروعات متناهية الصغر 346.9 مستفيد خلال مايو 2025 مقابل 282.7 مستفيد في نفس الشهر من العام الماضي.

وسجل عدد المستفيدين من التمويلات الممنوحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة خلال مايو 2025 نحو 800 مستفيد مقابل 400 مستفيد في مايو 2024.

إجمالي التمويلات بنهاية 2024

فيما بلغت قيمة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 95.8 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 72.6 مليار جنيه في العام السابق 31.9 %،وبلغ عدد المستفيدين 3.9 مليون مستفيد في ديسمبر 2024 مقابل 3.7 مليون مستفيد في ديسمبر 2023.

وقد قامت جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغرة ومتناهية الصغر بزيادة تواجدها وانتشارها الجغرافي عن طريق 4731 منفذ تمويل بنهاية عام 2024 تغطي معظم مراكز ومدن الجمهورية، مقارنة بـ 4684 ً منفذا بنهاية عام 2023.

وقد بلغ عدد شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية عام 2024 نحو 31 شركة،منها شركة تأجير تمويلي متناهية الصغر وشركة ناشئة بإستخدام التكنولوجيا المالية. بينما وصل عدد الجمعيات و المؤسسات الأهلية حوالي 1013 جمعية ومؤسسة أهلية.

أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 80.5 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 57.1 مليار جنيه في العام السابق بزيادة نحو 41%.