اقتصاد

العلاقات المصرية - الأوغندية في أرقام

جانب من لقاء الرئيس المصري ورئيس أوغندا
جانب من لقاء الرئيس المصري ورئيس أوغندا
آية الجارحي

استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأوغندى  يويري موسيفينى ، وذلك في إطار بحث سبل دفع وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية أوغندا بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

واصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بيانات تتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوغندا .

التبادل التجاري بين مصر وأوغندا 

 

كشفت بيانات  الجهاز  اليوم الثلاثاء الموافق  12/8/2025  عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأوغندا إلى 139.1 مليون دولار خلال عام 2024  مقابل 150.4 مليـون دولار خلال عام 2023 .

صادرات مصر لـ أوغندا 


حيث بلغت قيمــة الصــادرات المصــرية لأوغندا 112.8 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 116.7 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغت حجم الواردات المصرية من أوغندا 26.3 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 33.7 مليون دولار خلال عام 2023 . 

أهم الصادرات المصرية لأوغندا 


أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أوغندا خلال عام 2024  

1.    حديد وصلب بقيمة 35 مليون دولار.
2.    لدائن ومصنوعاتها بقيمة 12مليون دولار .
3.    سكر ومصنوعات سكرية بقيمة 8 مليون دولار .
4.    محضرات حبوب بقيمة 7 مليون دولار .
5.    منتجات الصيدلة بقيمة 6 مليون دولار .

أهم واردات مصر من أوغندا 

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من أوغندا خلال عام 2024

1.    ألبان ومنتجاتها بقيمة 10 مليون دولار .
2.    بن وشاى وبهارات بقيمة 10 مليون دولار .
3.    تبغ بقيمة 6 مليون دولار .

  تحويلات المصريين العاملين في اوغندا 

وقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في اوغندا 4.1 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 4.8 مليون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023، بينما بلغت قيمة تحويلات الأوغنديين العاملين بمصر مليون دولار  خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 706 ألف  دولار خلال العام المالى 2022/2023.


 حجم الاستثمارات الأوغندية في مصر 

وقد أظهرت بيانات جهاز الإحصاء عن وصول حجم الاستثمارات الأوغندية في مصر 1.9 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 8.4 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 بينما بلغت حجم الاستثمارات المصرية في أوغندا 3.3 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 2.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 .
     وسجـــل عدد سكــان مصـــر 107.9 مليـــون نسمـــة خلال أغسطس 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان أوغندا 51.5  مليون نسمة خلال نفس الفترة .
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بجمهورية أوغندا طبقــاً لتقـديـرات البعثة  865 ألف مصري حتى نهاية عام  2023 .

مصر وأوغندا العلاقات الاقتصادية الاستثمارات الأوغندية تحويلات المصريين العاملين في اوغندا

