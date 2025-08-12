رئيس أوغندا: مصر تمثل نموذجا رائدا في مجالات ريادة الأعمال.. وأوغندا تمتلك ثروة طبيعية من الأراضي

أكد الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، أن أوغندا تمتلك ثروة طبيعية هائلة متمثلة في الأراضي الخصبة، مشيرا إلى أن استغلال هذه الأراضي بالشكل الأمثل يمثل العنصر الأهم في سلسلة الإنتاج.

وقال يويري موسيفيني، خلال كلمته التي ألقاها، بمنتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، أن أرض بيئة الأعمال هي مصر، مشيرا إلى أن مصر وأوغندا دولتان مرتبطان ببعضهما البعض عن طريق نهر النيل وهو رابط تاريخي.

وتابع رئيس جمهورية أوغندا، أن مصر تمثل نموذجا رائدا في مجالات ريادة الأعمال والإنتاج الصناعي، مؤكدا أن مستويات الفقر في مصر أقل بكثير مما تعانيه أوغندا.

