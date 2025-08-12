تجمعنا ثروات| رئيس أوغندا: نريد الشراكة مع مصر في مجال ريادة الأعمال

قال رئيس أوغندا: “لدينا موارد طبيعية كثيرة موجودةو فى أوغندا ونفس الشئ يحدث فى مصر ، والعمالة متوفرة بكثرة فى أوغندا حيث إن تعداد السكان الآن 46 مليون نسمة ومن الممكن أن نصل إلى 145 مليون نسمة فى غضون 50 عاما قادمة، ومن الممكن أن نتشارك فى هذه الثروات فى مجال ريادة الأعمال”.



وأضاف خلال إفتتاح الرئيس السيسي جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي: “ريادة الأعمال ورأس المال شيئان بالغان الأهمية ويتعظمان فى مصر فهي سباقة ورائدة ونتطلع لوجود مزيد من ريادة الأعمال فى أوغندا، ونتطلع إلى الشراكة التي ستزودنا برؤوس الأموال وريادة الأعمال”.

وتابع: “مصر وأوغندا دولتان مرتطبان ببعضمها البعض عن طريق نهر النيل، وهو رابط تاريخي”.



